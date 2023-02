China-Influencerin frisst vor laufender Kamera einen Weißen Hai – das hat Folgen

Doch das schien die Influencerin nicht zu stören. Beim Zubereiten des seltenen Tieres gerät sie in Ekstase – und kann es kaum erwarten, nach dem Grillen ihr ganzes Gesicht in sein Fleisch zu stecken: „Es sieht zwar böse aus, aber sein Fleisch ist super zart!“ Vor Während der Vorbereitung legte sie sich auch neben das tote Tier, um zu zeigen, wie groß es ist.

Denn der Weiße Hai gilt nicht nur weltweit als „schutzwürdig“, sondern sein Verkauf und Verzehr ist auch in der Volksrepublik China streng verboten.

Diese Aktion ging erst viral – und ging dann nach hinten los: Die chinesische Food-Bloggerin Tizi kaufte, grillte und aß vor laufender Kamera einen Weißen Hai. Der Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Jin Moumou heißt, wurde nun eine Geldstrafe von umgerechnet rund 17.000 Euro auferlegt. Wiederholungstätern in China drohen sogar mehrere Jahre Gefängnis.

Tizi ist eine chinesische Food-Bloggerin. Auf ihrem Kanal bei Douyin, dem chinesischen TikTok, hat sie knapp acht Millionen Follower, denen sie regelmäßig Einblicke in ihren eigenwilligen Geschmack gibt. Der junge Chinese isst gerne Krokodile und Strauße sowie Weiße Haie.

Die Marktüberwachung ermittelt – und straft

Wie die Marktaufsichtsbehörde der chinesischen Stadt Nanchong mitteilte, soll Tizi den Weißen Hai am 13. April über eine Unterplattform des Internetmarktriesen Alibaba für rund 1000 Euro gekauft haben. Am 12. Juli veröffentlichte sie das Video, in dem sie mit dem Weißen Hai posiert, ihn zubereitet und isst.

Weil das Video schnell viral ging, wurden die Behörden auf den Chinesen aufmerksam. Ein Fischereiinstitut beschlagnahmte Überreste des Hais und bestätigte per DNA, dass es sich um einen geschützten Weißen Hai handelte. Den Wert schätzen die Experten sogar auf rund 3400 Euro.

Tizi wurde daraufhin zu einer Geldstrafe von knapp 17.000 Euro verurteilt. Auch die Verkäufer wurden dem Bericht zufolge identifiziert: Sie wurden festgenommen.