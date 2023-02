China hat mehr ICBM-Trägerraketen als die USA, teilt das Pentagon dem Gesetzgeber mit

Washington

Ein hochrangiger amerikanischer Militäroffizier teilte dem Gesetzgeber im Januar mit, dass China laut einem an den Kongress gerichteten Schreiben mehr landgestützte stationäre und mobile Interkontinentalraketenwerfer habe als die USA.

Der Brief von General Anthony Cotton, Kommandant des US Strategic Command, das das US-Atomarsenal überwacht, besagt, dass Chinas Bestand an landgestützten festen und mobilen ICBM-Trägerraketen ab Oktober 2022 „die Anzahl der ICBM-Trägerraketen in den Vereinigten Staaten übersteigt“.

Der Brief sagt auch, dass China nicht mehr Interkontinentalraketen oder Atomsprengköpfe hat als die USA.

Eine gemeinsame Erklärung, die am Dienstag von republikanischen Führern der Streitkräfteausschüsse des Kongresses veröffentlicht wurde, nannte den Brief „einen Weckruf für die Vereinigten Staaten“.

„Es ist keine Untertreibung zu sagen, dass das chinesische Nuklearmodernisierungsprogramm schneller voranschreitet, als die meisten für möglich gehalten haben. Wir haben keine Zeit zu verlieren, um unsere Nuklearstreitmacht anzupassen, um sowohl Russland als auch China abzuschrecken. Dies muss höhere Zahlen und neue Fähigkeiten bedeuten“, heißt es in der Erklärung.

Die Einzelheiten des Schreibens wurden zuerst vom Wall Street Journal gemeldet.

Obwohl die USA über ein größeres Nukleararsenal als China verfügen, haben Pekings Bemühungen zur Modernisierung und Steigerung seiner Nuklearkapazitäten den Gesetzgeber alarmiert und die Aufmerksamkeit der US-Militärführer auf sich gezogen.

Die Nachricht von dem Brief kommt, als die Spannungen zwischen den USA und China wegen eines mutmaßlichen chinesischen Überwachungsballons zugenommen haben, den das US-Militär am Samstag über dem Atlantik abgeschossen hat. Der Ballon führte dazu, dass Außenminister Antony Blinken seine erwartete Reise nach Peking verschob und die Anwesenheit des Ballons über den kontinentalen USA als „eindeutige Verletzung der US-Souveränität und des Völkerrechts“ bezeichnete.

China hat behauptet, die Überfahrt mit dem Ballon in die USA sei „ein absoluter Unfall“ gewesen und sagte am Sonntag, China behalte sich „das Recht vor, weitere notwendige Reaktionen zu unternehmen“.

Interkontinentalraketen sind ein Grundpfeiler der US-Nukleartriade, zu der nukleare Trägersysteme an Land, in der Luft und auf See gehören. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind sie auf 400 „gehärtete, unterirdische Silos“ verteilt, wobei weitere 50 Silos „in ‚warmem‘ Zustand gehalten werden“.

Das US-Arsenal umfasst auch mehr als ein Dutzend U-Boote, die ballistische Raketen abfeuern können, und eine Flotte nuklearfähiger Bomber.

Der US-Vorrat an Atomsprengköpfen übertrifft den Chinas bei weitem; Im Jahr 2022 verfügten die USA über insgesamt mehr als 5.000 Atomsprengköpfe, von denen laut der Federation of American Scientists 1.644 eingesetzt wurden. China hat unterdessen die Marke von 400 überschritten. Und obwohl der Unterschied in den Lagerbeständen erheblich ist, sagte ein im November veröffentlichter Bericht des Pentagon, dass China seine nuklearen Vorräte immer schneller aufbaut und bis 2035 etwa 1.500 nukleare Sprengköpfe haben könnte, wenn es dies beibehält Tempo.

„Ich denke, wir sehen eine Reihe von Fähigkeiten, die Gestalt annehmen, und neue Zahlen in Bezug auf das, was sie verfolgen wollen, was einige Fragen darüber aufwirft, was ihre längerfristigen Absichten sein werden“, sagte ein hochrangiger Verteidigungsbeamter gegenüber Reportern der Zeit.