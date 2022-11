China hat die USA vom Ukraine-Plan abgebracht – Spectator – RT World News

Berichten zufolge gelang es Peking, Washington davon abzubringen, die Ukraine mit Kampfflugzeugen aus der Sowjetzeit zu beliefern

Laut einem Bericht im Spectator vom Freitag drängte China die USA dazu, im März einen Plan aufzugeben, die Ukraine mit polnischen Kampfflugzeugen zu beliefern. Während des gesamten Konflikts habe Peking beide Seiten zur Deeskalation gedrängt, heißt es in dem Bericht.

Zwei Wochen nachdem russische Truppen Ende Februar in die Ukraine einmarschiert waren, erklärte US-Außenminister Antony Blinken öffentlich, Washington habe seinen NATO-Verbündeten eine Chance gegeben „grünes Licht“ um die Ukraine mit Kampfflugzeugen aus der Sowjetzeit zu beliefern, die ihre Piloten verwenden könnten, und dass sie an einem Deal arbeiteten, wonach Polen seine Flotte von MiG-29-Jägern nach Kiew verlegen würde.

Innerhalb weniger Tage kündigte Warschau an, die Jets den US-Streitkräften auf der Ramstein Air Base in Deutschland zu übergeben. Stunden nach dieser Ankündigung stoppte das Pentagon den Transfer und bezeichnete den polnischen Vorschlag als „nicht haltbar“

China sei direkt für diese Kehrtwende verantwortlich, behauptete der Spectator-Bericht. Unter Berufung auf eine ungenannte chinesische Quelle beschrieb der Schriftsteller Owen Matthews, wie „eine dringende und vertrauliche Backchannel-Initiative unter Beteiligung ehemaliger europäischer Führungskräfte“ begann. Diese Initiative war „Letztendlich von den Chinesen gebilligt“ und Washington wich zurück.









Fast neun Monate später hat die NATO der Ukraine trotz intensiver Lobbyarbeit aus Kiew immer noch keine Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt.

Chinas Bemühungen, eine Eskalation zu verhindern, seien in beide Richtungen gegangen, heißt es in dem Bericht. Während Peking die USA dazu drängte, den Transfer von Kampfflugzeugen zu stoppen, riefen seine Generäle Berichten zufolge ihre russischen Kollegen an, um ihnen zu versichern, dass Moskau an seiner langjährigen Nukleardoktrin festhalten würde: dass es sich das Recht vorbehält, Atomwaffen im Falle eines ersten Atomschlags einzusetzen auf seinem Territorium oder seiner Infrastruktur, oder wenn die Existenz des russischen Staates durch nukleare oder konventionelle Waffen bedroht ist.

Chinas Position zur Ukraine bleibt neutral. Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte vergangene Woche, Peking sei bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten „und anderen gleichgesinnten Ländern, um die Entwicklung einer multipolaren Welt zu fördern“, und laut Matthews Bericht unterzeichneten Peking und Moskau Anfang dieses Jahres einen begrenzten gegenseitigen Verteidigungspakt.

Dennoch hat China keine Militärausrüstung an Russland verkauft, und seine Diplomaten fordern weiterhin öffentlich eine Verhandlungslösung des Konflikts.