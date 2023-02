China gibt zu, dass der „Spionageballon“ über den USA ihm gehört, sagt aber, dass er zufällig dort gelandet ist

Die USA verfolgen einen sogenannten chinesischen Spionageballon, der über Montana schwebt.

Am Freitag bestätigte China, dass der Ballon ihm gehörte, sagte aber, dass er nicht für Spionagezwecke verwendet werde.

Das Außenministerium sagte, es werde „hauptsächlich meteorologischen“ Zwecken dienen, berichtete die BBC.

China gab am Freitag zu, dass der große, weiße Ballon, der über Montana gesichtet wurde, sein eigener ist, bestritt jedoch, dass er zu Spionagezwecken verwendet wurde.

In einer auf Weibo veröffentlichten Erklärung sagte Chinas Außenministerium, der Ballon sei ein ziviles Gerät, das von seiner geplanten Route abgewichen sei.

Sie sagte, der Ballon sei „hauptsächlich meteorologischen“ Zwecken diente, und fügte hinzu, dass sie „den unbeabsichtigten Eintritt“ des Ballons in den US-Luftraum „bedauere“, berichtete die BBC.

Ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter sagte Reportern am Donnerstag, es bestehe „sehr hohes Vertrauen“, dass der Ballon chinesisch sei und über sensible Orte fliege, um Informationen zu sammeln.

„Die Absicht des Ballons ist eindeutig die Erstüberwachung, und so führt die aktuelle Flugbahn ihn über eine Reihe sensibler Orte“, sagte der Beamte.

Die USA haben jedoch festgestellt, dass „es keinen signifikanten Mehrwert schafft, der darüber hinausgeht [People’s Republic of China] ist wahrscheinlich in der Lage, durch Dinge wie Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn zu sammeln. Aber aus Vorsicht haben wir zusätzliche Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen“, fügte der Beamte hinzu.

Einige Beamte waren besorgt, dass es auf Atomraketenfelder zielte, die sich in Montana befinden.