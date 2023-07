Peking China wird ab August den Export der Industriemetalle Gallium und Germanium einschränken. Künftig benötigen Exporteure spezielle Lizenzen, um die Metalle an ausländische Kunden liefern zu können, teilte das chinesische Handelsministerium am späten Montagabend (Ortszeit) mit. Die Exportkontrollen dienten dem Schutz der nationalen Sicherheit und nationaler Interessen, hieß es.

Der Schritt erfolgt als Reaktion auf die Bemühungen vieler westlicher Länder, ihre Abhängigkeit vom chinesischen Markt zu verringern, sowie auf die Beschränkungen der USA, Chinas Versorgung mit wichtigen Halbleitern abzuschneiden. Vor wenigen Tagen kündigten die Niederlande an, den Verkauf von Chip-Produktionsmaschinen im Ausland einzuschränken.

Experten befürchten, dass eine Reduzierung der Metallexporte Chinas negative Auswirkungen auf die Bemühungen der Europäischen Union (EU) zur Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft haben könnte. Der Schritt zeigt auch die Grenzen westlicher Bemühungen auf, ihre Lieferketten aus dem Einflussbereich der chinesischen Regierung zu verlagern.

China ist der weltweit größte Produzent der beiden Metalle Gallium und Germanium, die in der Halbleiter-, Telekommunikations- und Elektrofahrzeugindustrie benötigt werden. Laut einer Studie der EU stammen weltweit 94 Prozent des Galliums und 83 Prozent des Germaniums aus der Volksrepublik. Die EU selbst bezieht 71 Prozent Gallium und 45 Prozent Germanium aus China.

Keines der Metalle ist besonders selten. Allerdings sind die Bearbeitungskosten hoch. Der Preiswettbewerb chinesischer Anbieter hat viele Hersteller in anderen Ländern zum Aufgeben gezwungen. Länder wie Deutschland und Kasachstan haben ihre Mittel gekürzt.

Die Ankündigung des Handelsministeriums folgt auf die Verabschiedung der neuen wirtschaftlichen Sicherheitsstrategie der EU, die auf die Überwachung kritischer Technologieexporte abzielt und ausländische Investitionen im Namen der nationalen Sicherheit begrenzen könnte. Auf diese Weise will es unabhängiger von China werden, das seine wirtschaftliche Macht immer wieder nutzt, um politischen Druck auszuüben.

Der Westen würde mindestens ein Jahrzehnt brauchen, um sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien

Chinas Vorgehen mache deutlich, „wer in diesem Spiel die Oberhand hat“, sagte Simone Tagliapietra, Forscherin beim Brüsseler Thinktank Bruegel, in einem Interview. Die harte Realität ist, dass „es mindestens ein Jahrzehnt dauern wird, bis sich der Westen von Chinas Rohstofflieferketten löst.“

Sollte China aufgrund der neuen Exportregeln seine Exporte reduzieren, dürften die Preise für die Metalle deutlich steigen. Allerdings würden sich dadurch auch Chancen für Wettbewerber aus anderen Ländern ergeben. Auch das Recycling von Rohstoffen könnte an Bedeutung gewinnen. Laut einer Analyse des US-Innenministeriums kann so Germanium aus den Fenstern ausgemusterter Panzer und anderer Militärfahrzeuge gewonnen werden.

Mit Agenturmaterial

