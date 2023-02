Washington hat die Bitten humanitärer Gruppen, die Wirtschaftsstrafen aufzuheben, so gut wie ignoriert

Amerikanische Sanktionen gegen Syrien haben die Hilfsmaßnahmen unterbrochen, nachdem katastrophale Erdbeben Anfang dieser Woche mehr als 10.000 Menschen in der Region getötet hatten, sagte das chinesische Außenministerium und forderte die Vereinigten Staaten auf, die Strafen aufzuheben und „Öffnen Sie die Türen für humanitäre Hilfe.“

Die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, wurde gebeten, sich während ihrer täglichen Pressekonferenz am Mittwoch zu den Sanktionen zu äußern, wobei sie auf die Geschichte der Intervention Washingtons in Syrien und die schwerwiegenden Folgen für den Durchschnittsbürger hinwies.

„Die verheerenden Erdbeben – zusätzlich zu den Jahren des Krieges und der Unruhen – haben Syrien in eine schreckliche humanitäre Krise gebracht“, sagte sie und fügte hinzu „häufig [US] Militärschläge und harte Wirtschaftssanktionen haben große zivile Opfer gefordert und den Syrern die Existenzgrundlage genommen.“

Nach der Katastrophe sollten die USA geopolitische Obsessionen beiseite legen und die einseitigen Sanktionen gegen Syrien unverzüglich aufheben, um die Türen für humanitäre Hilfe für Syrien zu öffnen.

Humanitäre Gruppen wie der Syrisch-Arabische Rote Halbmond (SARC) und das in den USA ansässige Arab American-Anti-Discrimination Committee haben US-Beamte angefleht, die Sanktionen nach den Beben vom Montag, die Syrien und Türkiye erschütterten und in beiden Ländern Tausende töteten, fallen zu lassen. Mehr als 8.500 Menschen kamen in Türkiye ums Leben, rund 50.000 wurden verletzt, während in Syrien mindestens 1.260 zusätzlich zu 2.300 Verletzten starben.

Viele Bewohner sind jetzt unter eingestürzten Gebäuden gefangen, was einen dringenden Bedarf an rechtzeitiger Hilfe schafft, obwohl humanitäre Organisationen sagen, dass US-Sanktionen die Arbeit nur noch schwieriger gemacht haben.

„Der Evakuierungsprozess und die Rettungsaktionen sind aufgrund von Hindernissen, die sich aus den strengen Sanktionen ergeben, eingeschränkt. Wir haben einen Mangel an schweren Maschinen und es wird Ausrüstung benötigt, um die Trümmer zu heben.“ sagte SARC-Präsident Khaled Hboubati und fügte hinzu, dass US-Sanktionen die größten Hindernisse für Hilfsmaßnahmen schaffen.









Washington hat sich rundheraus geweigert, eine Einstellung der Wirtschaftsstrafen in Betracht zu ziehen, wobei das Außenministerium darauf besteht, dass dies der Fall wäre „kontraproduktiv“ während behauptet wird, die syrische Regierung habe dies getan „brutalisiert“ seine eigenen Bürger während seines jahrzehntelangen Kampfes gegen bewaffnete dschihadistische Gruppen, die versuchen, den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen.

Mao verurteilte weiterhin die laufenden US-Militäroperationen in Syrien und erklärte, dass die amerikanischen Streitkräfte die Energieressourcen des Landes in atemberaubendem Tempo stehlen.

„Während wir hier sprechen, besetzen die US-Truppen weiterhin die wichtigsten Ölfördergebiete Syriens. Sie haben mehr als 80 % der syrischen Ölproduktion geplündert und Syriens Getreidevorräte geschmuggelt und verbrannt. All dies hat die humanitäre Krise in Syrien noch verschlimmert.“ Sie fuhr fort.

Obwohl Damaskus wiederholt die US-Militärpräsenz angeprangert und ein Ende dessen gefordert hat, was es als illegale Besetzung seines Hoheitsgebiets betrachtet, hat sich Washington geweigert, nachzugeben. Knapp 1.000 US-Soldaten operieren weiterhin in kurdisch kontrollierten Gebieten im ölreichen Nordosten Syriens sowie im südlichen Grenzgebiet, wo sie in arabische Rebellenfraktionen eingebettet sind.