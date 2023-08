New York Der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler China Evergrande hat in den USA Insolvenzschutz nach Kapitel 15 beantragt. Das geht aus Unterlagen des Insolvenzgerichts in Manhattan vom Donnerstag hervor. Gemäß Kapitel 15 des US-amerikanischen Insolvenzrechts können ausländische Unternehmen vor Klagen amerikanischer Gläubiger geschützt werden, während sie sich in einem anderen Land neu organisieren. China Evergrande hat innerhalb von zwei Jahren einen Verlust von rund 72 Milliarden Euro angehäuft und kämpft mit seinen Gläubigern darum, seinen Schuldenberg abzubauen.

Das Unternehmen, das eine Verschuldung von 2,4 Billionen Yuan (entspricht 300 Milliarden Euro) hat – kein anderes Immobilienunternehmen auf der Welt hat mehr Schulden angehäuft – geriet nach dem Platzen der Immobilienblase in Schwierigkeiten, konnte aber einen ungeordneten Zusammenbruch verhindern .

