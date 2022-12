China enthüllt Pläne für militärische Zusammenarbeit mit arabischen Staaten — RT World News

Pekings Verteidigungsministerium sagt, tiefere Beziehungen würden zum Aufbau einer „chinesisch-arabischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft“ beitragen

Das chinesische Verteidigungsministerium hat seine Bereitschaft signalisiert, die militärische Zusammenarbeit mit den Golfstaaten zu verstärken, um „Weltfrieden.“ Die Erklärung kam Wochen, nachdem Präsident Xi Jinping am ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten und am Gipfeltreffen des China-Golf-Kooperationsrates in Saudi-Arabien teilgenommen hatte.

Auf die Frage eines Journalisten am Donnerstag nach dem „acht gemeinsame Aktionen“ von Xi bei den Treffen vorgeschlagen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Tan Kefei: „Das chinesische Militär ist bereit, mit den Militärs arabischer Länder zusammenzuarbeiten“ zu „gemeinsam globale Sicherheitsinitiativen vorantreiben,“ unter anderem.

Tiefere Bindungen würden positiv dazu beitragen „der Aufbau einer chinesisch-arabischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft,“ er fügte hinzu.









Tan fuhr fort, die chinesische Armee sowie die der arabischen Nationen zu beschreiben als „wichtige Kräfte für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der Stabilität.“ Er stellte fest, dass Peking und regionale Mächte in den letzten Jahren Militärtechnologie geteilt und gemeinsame Übungen abgehalten haben.

Laut dem Sprecher des Ministeriums ist dies „fruchtbare Zusammenarbeit„hat beim Aufbau geholfen“strategisches gegenseitiges Vertrauen“ zwischen China und arabischen Ländern.

Präsident Xi war auf Einladung von König Salman vom 7. bis 10. Dezember zu einem offiziellen Besuch in Riad.

Auf dem chinesisch-arabischen Gipfel gab Kronprinz Mohammed bin Salman bekannt, dass Gespräche über die „Schaffung einer Freihandelszone zwischen China und den Ländern des Persischen Golfs.”

Darüber hinaus bestätigten die Golfstaaten und China Pläne, gemeinsam an der Lösung von „Probleme der Ernährungs- und Energiesicherheit,“ sowie die Zusammenarbeit in Bezug auf Lieferketten, fügte der Kronprinz hinzu.

Peking und Riad unterzeichneten daraufhin eine Reihe von Vereinbarungen und Absichtserklärungen.

Auch mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah el-Sisi traf sich das chinesische Staatsoberhaupt gesondert.