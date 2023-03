Pekings bezit aan Amerikaanse effecten is gedaald tot het laagste niveau sinds mei 2009

China is doorgegaan met het verlagen van zijn bezit aan Amerikaanse schatkistpapieren te midden van de groeiende dreiging van economische sancties vanuit Washington, volgens gegevens die woensdag door het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn vrijgegeven, waaruit bleek dat het bezit daalde van $ 867,1 miljard in december naar $ 859,4 miljard in januari.

De daling in januari was meer dan het dubbele van de verlaging van $ 3,1 miljard in december, hoewel iets minder dan de verlaging van $ 7,8 miljard in november.

China, de op een na grootste buitenlandse houder van Amerikaanse overheidsschuld, heeft zijn posities gedurende zes opeenvolgende maanden verminderd, waarbij het cijfer in april 2022 onder de symbolische grens van $ 1 biljoen zakte.

De daling van de investeringen komt voort uit de inspanningen van Peking om zijn portefeuille te diversifiëren en de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen, terwijl tegelijkertijd het bredere internationale gebruik van de Chinese yuan wordt bevorderd te midden van de dreiging van sancties, meldt de South China Morning Post.

LEES VERDER:

VS verzamelen bondgenoten voor nieuwe sancties tegen China – Reuters

China heeft zijn bezit de afgelopen tien jaar al met 34,1% teruggebracht, inclusief een verlaging van 16,6% in 2022 op basis van Amerikaanse gegevens, vertelde adjunct-directeur van het Department of International Finance van het Institute of Finance and Banking Zhang Ming aan de SCMP.

Bezoek voor meer verhalen over economie en financiën de zakelijke sectie van RT