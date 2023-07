BRÜSSEL – Peking gibt Europa in einem zukunftsbestimmenden Handelskrieg eine gelbe Karte.

Kaum hatten die Niederlande am Freitag neue Exportbeschränkungen für fortschrittliche Mikrochip-Maschinen nach China angekündigt, schlugen chinesische Handelsvertreter am Montag mit einer Exportkontrollregelung zurück, die einer Androhung eines Exportverbots für zwei Arten kritischer Rohstoffe in feindselige Länder gleichkam Gründe der nationalen Sicherheit.

Die beiden Mineralien auf Pekings Abschussliste – Gallium und Germanium – sind gut ausgewählt, wenn man ihre Rolle bei der Herstellung von Gütern wie Halbleitern, 5G-Basisstationen und Solarpaneelen bedenkt – Güter, die symbolisch für den in der Europäischen Union hoch priorisierten digitalen und grünen Wandel stehen. Beide Metalle gelten nach EU-Standards als „kritisch“ und „strategisch“, was bedeutet, dass sie auf eine einzige Quelle angewiesen sind und für die EU-Industrie sowie den europäischen Verteidigungsbedarf wichtig sind.

„Um die nationale Sicherheit und Interessen zu wahren, wird mit Zustimmung des Staatsrates beschlossen, Exportkontrollen für Artikel im Zusammenhang mit Gallium und Germanium einzuführen“, so das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) und die General Administration of Customs (GAC). ) sagte in einer gemeinsamen Erklärung.

Ab dem 1. August müssen Exporteure Transaktionen den örtlichen Behörden melden.

Die staatliche Boulevardzeitung Global Times stellte einen direkten Zusammenhang zwischen der neuen Maßnahme und der niederländischen Entscheidung zu Mikrochip-Geräten her. „Während die vom MOFCOM und GAC am Montag herausgegebene Mitteilung nicht im Detail auf die Gründe für den Schritt einging … kommt der Schritt zu einer Zeit, in der die USA und einige ihrer Verbündeten in verschiedenen Bereichen unermüdlich gegen Chinas technologische Entwicklung vorgehen, darunter …“ Halbleiter“, hieß es.

Der Schritt Pekings erfolgte nur wenige Tage, nachdem sich die EU-Staats- und Regierungschefs angesichts der wirtschaftlichen Abhängigkeit von China, bei der kritische Rohstoffe ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, auf eine neue Strategie zum Risikoabbau geeinigt hatten.

EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton reiste am Dienstag nach Tokio. angekündigt dass die EU und Japan einen „Frühwarnmechanismus“ einrichten würden, um „Störungen“ bei der Chipproduktion, „insbesondere bei kritischen Rohstoffkomponenten“, zu verhindern.

„(Die gestrige) Entscheidung Chinas … (bezüglich) des Exports von Gallium und Germanium zeigt deutlich, dass die Kommunistische Partei eher früher als später ihre wirtschaftlichen Boxhandschuhe anziehen wird“, sagte Nicola Beer, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Abgeordnete verantwortlich für das Critical Raw Materials Act-Portfolio, sagte er dem China Watcher-Newsletter von POLITICO.

„Es ist offensichtlich, dass ein neuer Ansatz zur Bewältigung wirtschaftlicher und politischer Risiken erforderlich ist Vis-a-Vis China wird gebraucht. Ob aus „Risikoabbau“ eine „Entkopplung“ wird, liegt in Chinas eigenen Händen“, sagte sie.

Wenn China die Exporte solcher Mineralien begrenzen würde, wären die westlichen Länder gezwungen, die Diversifizierung der Lieferquellen zu beschleunigen, sagte Martijn Rasser, Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Datenna.

„Das ist viel Rinde und kein Biss“, sagte Rasser. „Letztendlich ist Silizium das mit Abstand vorherrschende Material für Halbleiter. Ja, Gallium und Germanium können für bestimmte Chiptypen wichtig sein. Aber wenn Peking diese kritischen Mineralien ernsthaft einschränken würde, würden sie nur die Diversifizierung der globalen Lieferkette beschleunigen, genau wie wir es bei seltenen Erden sehen.“

Simone Tagliapietra, eine auf industrielle Dekarbonisierung spezialisierte Forscherin am Bruegel Think Tank, teilt diese Ansicht. „Chinas Schritt wird wahrscheinlich Europas Bemühungen um eine Risikoreduzierung im Bereich sauberer Technologien und kritischer Mineralien stärken, da er das, was vorerst ein theoretisches Risiko war, in ein greifbares verwandelt.“

Er ist jedoch weniger optimistisch, was die Fähigkeit der EU zur kurzfristigen Diversifizierung angeht. „Es wird wahrscheinlich mindestens ein Jahrzehnt dauern, das Engagement in China in diesem Bereich zu reduzieren“, sagte Tagliapietra.

Laut Sprecherin Sonya Gospodinova erklärte die Europäische Kommission vorerst, sie arbeite an einer „detaillierten Analyse“, um die Auswirkungen abzuschätzen. Sie fügte hinzu, dass die Kommission „besorgt ist, dass diese Exportbeschränkungen nichts mit der Notwendigkeit zu tun haben, den Weltfrieden (und die Stabilität) und die Umsetzung von Chinas Nichtverbreitungsverpflichtungen aus internationalen Verträgen zu schützen.“

Am Montag beurteilten Chiphersteller in ganz Europa noch die Auswirkungen der neuen chinesischen Maßnahmen auf ihre Produktionskapazitäten. Der in Deutschland ansässige Chiphersteller Infineon sagte, das Unternehmen verfolge eine „Multi-Sourcing-Strategie“ für seine Rohstoffe mit Lieferanten in verschiedenen Regionen der Welt.

„Derzeit sehen wir keine größeren Auswirkungen auf die Materialversorgung, die unsere Produktionskapazitäten beeinträchtigen würden“, sagte Infineon-Sprecherin Diana Kaaserer in einer mit POLITICO geteilten Erklärung. Andere Unternehmen wie Intel und STMicroelectronics (die beide neue Fabriken oder Fabrikerweiterungen in Europa planen) antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.