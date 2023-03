BEIJING (AP) — De verhogingen van het defensiebudget van China zijn “passend en redelijk” geweest en zijn bedoeld om het hoofd te bieden aan “complexe veiligheidsuitdagingen”, zei een woordvoerder van het parlement van het land zaterdag.

Wang Chao gaf geen indicatie of het stijgingspercentage dat zondag bij de opening van de jaarlijkse zitting van het Nationale Volkscongres bekend zal worden gemaakt, boven of onder de 7,1% van vorig jaar zou liggen.

Maar hij zei dat het defensiebudget stabiel is gebleven als percentage van het bbp en dat China’s militaire modernisering “voor geen enkel land een bedreiging zal vormen”.

“Integendeel, het zal alleen maar een positieve kracht zijn om regionale stabiliteit en wereldvrede te waarborgen”, zei Wang tegen verslaggevers op een persconferentie.

“De verhoging van de defensie-uitgaven is nodig om de complexe veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden en voor China om zijn verantwoordelijkheden als groot land te vervullen”, zei hij.

“De defensie-uitgaven van China … zijn lager dan het wereldgemiddelde en de verhoging is passend en redelijk”, zei Wang.

Volgens de Wereldbank besteedde China in 2021 1,7% van het bbp aan zijn leger, terwijl de VS, met zijn enorme overzeese verplichtingen, relatief veel 3,5% uitgaf.

China begroot 1,45 biljoen yuan (toen $ 229 miljard) voor vorig jaar – ongeveer het dubbele van het cijfer van 2013. Consistente jaarlijkse verhogingen gedurende meer dan twee decennia hebben het 2 miljoen leden tellende Volksbevrijdingsleger in staat gesteld zijn capaciteiten in alle categorieën uit te breiden.

Naast ’s werelds grootste staande leger heeft China de grootste marine ter wereld en heeft het onlangs zijn derde vliegdekschip gelanceerd. Het beschikt over een enorme voorraad raketten, samen met stealth-vliegtuigen, bommenwerpers die kernwapens kunnen afleveren, geavanceerde oppervlakteschepen en nucleair aangedreven onderzeeërs.

China heeft al een buitenlandse militaire basis gevestigd in Djibouti, een natie in de Hoorn van Afrika, en renoveert de Ream-marinebasis in Cambodja, waardoor het op zijn minst een semi-permanente aanwezigheid zou kunnen krijgen in de Golf van Thailand met uitzicht op de betwiste Zuid-Chinese Zee.

De moderniseringsinspanningen hebben geleid tot bezorgdheid bij de VS en hun bondgenoten, met name over Taiwan, de zelfbesturende eilanddemocratie waarvan China beweert dat het zijn territorium is en indien nodig met geweld onder zijn controle moet worden gebracht.

Dat heeft geleid tot een gestage stroom van wapenverkopen naar het eiland, waaronder grondsystemen, luchtverdedigingsraketten en F-16-jagers. Taiwan zelf heeft onlangs de verplichte militaire dienst verlengd van vier maanden naar een jaar en heeft zijn eigen defensie-industrieën nieuw leven ingeblazen, onder meer door voor het eerst onderzeeërs te bouwen.

Hoewel de defensie-uitgaven van China de afgelopen decennia niet langer stijgen met de dubbele cijfers op jaarbasis, zijn ze toch relatief hoog gebleven, ondanks torenhoge overheidsschulden en een economie die vorig jaar groeide op het op een na laagste niveau in minstens vier decennia.

De regering zegt dat de meeste uitgavenstijgingen zullen gaan naar het verbeteren van het welzijn van de troepen. Waarnemers zeggen dat de begroting een groot deel van China’s uitgaven aan wapens weglaat, waarvan het grootste deel in eigen land wordt ontwikkeld na jaren van grootschalige invoer uit Rusland.

De enorme capaciteit van China en de enorme uitgaven van Rusland aan artilleriegranaten en ander materieel in zijn oorlog tegen Oekraïne hebben in de VS en elders geleid tot bezorgdheid dat Peking Moskou militaire hulp zou kunnen bieden.

Tijdens de G-20-bijeenkomst in India op vrijdag zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dat als China zou deelnemen aan “materiële, dodelijke steun voor de agressie van Rusland of zou deelnemen aan de systematische ontduiking van sancties om Rusland te helpen, dat zou zijn een serieus probleem voor onze landen.”

“We hebben het nog niet zien doen, maar we hebben gezien dat het dat voorstel in overweging nam … en ik heb duidelijk gemaakt dat er consequenties zouden zijn voor deelname aan die acties,” zei Blinken.

China voert wat het noemt normale handel met Rusland – inclusief een drievoudige toename van de invoer van steenkool via slechts één grensovergang, volgens Chinese media – gezien als een gedeeltelijke economische levensader voor Moskou naast andere landen zoals India.

Peking heeft vorige maand een voorstel uitgebracht waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren en vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland, maar heeft ook gezegd dat het een “grenzeloze vriendschap” heeft met Rusland en heeft geweigerd de invasie van Moskou te bekritiseren, of zelfs maar een invasie te noemen. . Het heeft de VS en de NAVO ervan beschuldigd het conflict uit te lokken en heeft de sancties tegen Rusland en entiteiten waarvan wordt aangenomen dat ze zijn militaire inspanningen helpen, veroordeeld.

Vorige week werden die sancties uitgebreid tot een Chinees bedrijf dat bekend staat als Spacety China, dat satellietbeelden van Oekraïne heeft geleverd aan dochterondernemingen van Wagner Group, een particuliere Russische militaire aannemer die eigendom is van een naaste medewerker van de Russische president Vladimir Poetin. Een in Luxemburg gevestigde dochteronderneming van Spacety China was ook het doelwit.

China heeft, onder meer via de NPC, gezworen tegenmaatregelen te nemen als reactie op dergelijke sancties, en Wang zei dat “sommige landen” “misbruik hebben gemaakt van de extraterritoriale toepassing van hun binnenlandse wetten … met als doel buitenlandse entiteiten en individuen neer te halen en te dienen” hun eigen belangen.”

“China is resoluut tegen dergelijke praktijken. Het heeft een aantal wetten en regels ingevoerd om de inperking, onderdrukking en inmenging in interne aangelegenheden tegen te gaan”, zei Wang.

“Voor daden die de soevereiniteit, de veiligheids- en ontwikkelingsbelangen van China ondermijnen en de wettige rechten en belangen van Chinese staatsburgers schaden, bevat de wet relevante bepalingen om dergelijke daden resoluut tegen te gaan”, zei hij.

