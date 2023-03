Hongkong

CNN

—



Een mannelijk model trekt een brutaal stuk zijden lingerie aan, grooved op het ritme en vormt een hartvorm met zijn vingers tijdens een livestreaming-sessie op Douyin, een van de populairste platforms voor het delen van video’s in China.

Zijn optreden als model is de nieuwste illustratie van het soort ondernemersinnovatie dat soms nodig is om China’s rigoureuze internetcensuur te omzeilen, een sleepnet dat ogenschijnlijk onschuldige activiteiten kan verstrikken – in dit geval retailers die online damesondergoed verkopen.

China past een van ’s werelds strengste censuurregimes toe, met een staat van dienst in het blokkeren van niet alleen politiek gevoelige informatie, maar ook afbeeldingen van vrouwenlichamen die als marginaal pikant worden beschouwd.

Verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in de verkoop van lingerie via livestreaming hebben hun sessies afgebroken nadat ze een vrouwelijk model hadden getoond en hun penseel met internetcensuur in januari aan het licht kwam.

Vandaar het gebruik van mannen in plaats daarvan.

Op een van de verkoopkanalen is een man gekleed in zwarte lingerie te zien, naast een mannequin die een soortgelijke outfit laat zien, in wat lijkt op een screenshot van een livestream-uitzending op Alibaba (BABA)’s Taobao Live, een streamingplatform voor de e-commercegigant.

Op een andere afbeelding trok een ander mannelijk model een roze onderjurk en een zijden sjaal aan, aangevuld met hoofdbanden met kattenoortjes.

In een livestream-clip, uitgezonden door meerdere staatsmedia, zei een eigenaar van een online onderneming dat hij gewoon op safe probeerde te spelen.

“Dit is geen poging tot sarcasme. Iedereen neemt het naleven van de regels serieus”, zei de man, die zichzelf identificeerde als meneer Xu.

De opkomst van mannelijke lingeriemodellen heeft online in China geleid tot gemengde meningen, van vrolijkheid en ergernis tot onwillige acceptatie.

“Dus wat moet ik doen als ik lingerie wil promoten en laten zien tijdens de live uitzending? Het is heel simpel, zoek een man om het te dragen,” las een commentaar op de Chinese microblogsite Weibo die ook werd gevonden.

Het livestreamen van de verkoop van producten is een miljardenindustrie op het vasteland van China, en kreeg een grote impuls tijdens de drie jaar van de strikte Covid-lockdowns in het land die veel fysieke bedrijven teisterden.

Volgens de Academy of China Council for the Promotion of International Trade, een orgaan dat gelieerd is aan het Chinese ministerie van Handel, bedroeg het aantal gebruikers van livestreaming van e-commerce in juni vorig jaar meer dan 460 miljoen op het vasteland van China.

Een rapport uit 2021 van iResearch, een in Peking gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in het meten van de online kijkcijfers, voorspelde dat de livestreamsector dit jaar maar liefst 720 miljard dollar waard zou zijn.

Mannelijke modellen zijn niet de enige oplossing.

Op Douyin, de Chinese binnenlandse versie van TikTok, hebben andere vrouwelijke modellen de censuur omzeild door de nieuwste lingeriestijl op zichzelf te tonen bovenop een t-shirt dat ze al dragen.

Anderen toonden de items op mannequins.

In 2015 leidde China hardhandig optreden tegen televisieshows waarin het decolleté van actrices werd blootgelegd, waardoor enkele van de meest populaire kostuumdrama’s gedwongen werden in te zoomen op hun gezichten om te voorkomen dat ze in de problemen zouden komen met de omroepautoriteiten.

Ook in China is het niet nieuw dat mannelijke influencers op vrouwen gerichte producten promoten.

Een van de meest succesvolle livestream shopping influencers in de branche is Austin Li Jiaqi, die naam maakte als de “Lipstick King” nadat hij in 2018 15.000 lipsticks in slechts vijf minuten had verkocht.

Als een van China’s grootste internetberoemdheden, verkoopt Li ook cosmetica, huidverzorgingsproducten en modekleding, waarbij hij vaak producten die hij verkoopt op zijn eigen gezicht aanbrengt.

Zelfs buiten China hebben platforms zoals Facebook en Instagram kritiek gekregen vanwege het beperken van het delen van afbeeldingen met gedeeltelijke naaktheid, vooral van vrouwen.

Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, beperkt het delen van borsten, hoewel het zegt dat het van plan is “afbeeldingen toe te staan ​​die worden gedeeld voor medische of gezondheidsdoeleinden.” Maar zelfs Meta’s eigen Oversight Board heeft het bedrijf opgeroepen om haar beleid minder verwarrend en meer gender-inclusief te maken.

YouTube zegt dat het “de afbeelding van geklede of ongeklede geslachtsdelen, borsten of billen die bedoeld zijn voor seksuele bevrediging” verbiedt, maar het kan leeftijdsbeperkingen instellen voor andere afbeeldingen of video’s met naaktheid.