Volgens Sinopec Group, de grootste olieraffinaderij van het land, is China begonnen met de bouw van een grootschalig groen waterstofproject dat gebruik zal maken van zonne- en windenergie in de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië.

Het bedrijf verwacht dat het project, zijn tweede groene waterstofonderneming, jaarlijks 30.000 ton groene waterstof en 240.000 ton groene zuurstof zal produceren.

Volgens Xu Zhendong, uitvoerend directeur van de Sinopec Star Petroleum-vestiging in Binnen-Mongolië, zal de groene waterstof en groene zuurstof die daar worden geproduceerd, via pijpleidingen worden getransporteerd naar een proefproject voor de diepe verwerking van steenkool om een ​​deel te vervangen van wat wordt geproduceerd met behulp van de bestaande steenkool. naar waterstof methode.

Binnen-Mongolië is momenteel een van China’s grootste mijnbouwregio’s, maar zal een hub voor hernieuwbare energie worden. Hoewel China nog steeds sterk leunt op zijn grote kolenindustrie, hoopt het de komende decennia geleidelijk over te schakelen op hernieuwbare alternatieven en decarbonisatie te bereiken. Het land is van plan om tegen 2060 koolstofneutraal te worden na een piek in koolstofemissies in 2030.









Waterstof wordt als groen beschouwd omdat het wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne- en windbronnen, en niet leidt tot kooldioxide-emissies.

Na volledig operationeel te zijn geworden, zal het project naar verwachting de jaarlijkse uitstoot van kooldioxide met zo’n 1,43 miljoen ton verminderen. Dat staat gelijk aan het planten van ongeveer 825.000 bomen, volgens Xu.

China is ’s werelds grootste producent van waterstof, hoewel het meeste momenteel uit steenkool wordt geproduceerd. De jaarlijkse productie van het land zal naar verwachting oplopen tot 200.000 ton waterstof – dankzij hernieuwbare energiebronnen – om de uitstoot van kooldioxide tegen 2025 met maximaal twee miljoen ton te verminderen.

