China beteiligt sich am Hamburger Hafen – Medien — RT Wirtschaftsnachrichten

Die Bundesregierung hat dem umstrittenen Verkauf an den Reedereigiganten Cosco zugestimmt

Deutschland habe dem chinesischen Reedereikonzern Cosco zugestimmt, sich an einem Terminal im größten Hafen des Landes in Hamburg zu beteiligen, berichteten verschiedene Medien am Mittwoch unter Berufung auf das Bundeskabinett.

Das chinesische Unternehmen darf sich mit 24,9 % an einem der drei Terminals des Logistikunternehmens HHLA beteiligen. Cosco hat im vergangenen Jahr zunächst ein Angebot für einen Anteil von 35 % abgegeben. Allerdings waren die Meinungen innerhalb der Bundesregierung geteilt, ob eine solche Beteiligung dem chinesischen Unternehmen, das bereits der größte Kunde des Hafens war, zu viel Macht geben würde.

Das deutsche Außenministerium begrüßte die Zustimmung zu dem Deal nicht und verfasste auf einer Kabinettssitzung eine Notiz, in der es seine Meinung dokumentierte, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei Regierungsquellen. Die Notiz, die von der Nachrichtenagentur gesehen wurde, besagte, dass der Deal „erweitert den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Verkehrsinfrastruktur sowie die Abhängigkeit Deutschlands von China überproportional.“ Quellen sagten, das Wirtschaftsministerium und vier andere hätten sich an der Ausarbeitung des Dokuments beteiligt.

Laut Euronews sagte das deutsche Wirtschaftsministerium, die Entscheidung, den ursprünglich vorgeschlagenen Anteil zu senken, sei getroffen worden, um zu verhindern, dass Cosco „strategische Investition" im Terminal, und dass das Unternehmen die 25%-Schwelle ohne eine neue Überprüfung durch die Regierung nicht überschreiten dürfe. Gemäß den Bedingungen des Deals wird es dem chinesischen Unternehmen auch untersagt, sich ein Vetorecht bei strategischen Geschäfts- oder Personalentscheidungen einzuräumen.









Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Deal laut deutschen Medien von Anfang an unterstützt. Präsident Frank-Walter Steinmeier warnte jedoch zuvor, dass dies ein Schritt in eine zu starke Abhängigkeit von China sein könnte.

„Wir müssen Lehren ziehen, und Lehren lernen bedeutet, einseitige Abhängigkeiten wo immer möglich abzubauen, das gilt insbesondere für China,“, sagte Steinmeier am Dienstag dem Sender ARD.

Die Befürworter des Deals sagen, dass es Hamburg einen Vorteil gegenüber seinen Rivalen verschaffen wird. Cosco hält bereits Anteile an mehreren anderen Häfen in Europa, darunter Piräus in Griechenland. Zum 30. September 2022 betrieb und verwaltete das Unternehmen laut der Cosco-Website 367 Liegeplätze in 37 Häfen weltweit.

