Peking

Peking hat mit Bestürzung auf die angekündigte Untersuchung der EU zu subventionierten Elektroautos reagiert. China sei besorgt und unzufrieden mit dieser Angelegenheit, sagte ein Sprecher des Handelsministeriums in Peking.

China geht davon aus, dass die Untersuchungsmaßnahmen dem Schutz der europäischen Industrie dienen. Dies stelle ein „eklatantes protektionistisches Verhalten“ dar, das die Lieferketten der globalen Automobilindustrie ernsthaft stören und verzerren und sich negativ auf die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Europa auswirken werde.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch an, dass die EU eine Untersuchung zur staatlichen Förderung von Elektroautos aus China einleiten werde. „Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt“, sagte sie im Europaparlament in Straßburg. Das ist nicht akzeptabel. Die Weltmärkte würden mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt.

Die Europäische Handelskammer in China sprach sich hingegen für einen fairen Wettbewerb aus. Freie und offene Märkte seien auf regelbasierte Handelspraktiken angewiesen, so die Handelskammer. „Die Europäische Kammer erwartet eine faktenbasierte Untersuchung, um solche Grundsätze für alle Marktteilnehmer sicherzustellen“, sagte Kammerpräsident Jens Eskelund.

DIHK: „Chinesische Wettbewerbsverzerrungen“

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) betonte die Bedeutung fairer Bedingungen auf den Märkten. „Chinas Wettbewerbsverzerrungen sind ein besonderes Problem, dem Europa entschieden entgegentreten sollte, möglichst aber nicht durch eigene übermäßige Subventionen oder neue Strafzölle als Folge langwieriger Antidumpingverfahren“, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. Globale Subventionswettläufe belasten den freien Wettbewerb zunehmend zu Lasten deutscher Unternehmen.

Eine Antisubventionsuntersuchung kann beispielsweise zur Verhängung von Strafzöllen führen. Wie eine Kommissionssprecherin am Donnerstag betonte, werde man zuvor Kontakt zu chinesischen Behörden und betroffenen Unternehmen aufnehmen. Die Kommission nannte keine konkreten Beispiele für die Maßnahmen, die China ihrer Ansicht nach zur Wettbewerbsverzerrung einsetzt, da diese vertraulich sind. „Solange wir kein vollständiges Bild haben, können wir uns nicht wirklich zu konkreten Beispielen äußern“, sagte sie. Die Sprecherin betonte zuvor, dass die Kommission unter anderem Datenbanken und Marktstudien untersucht habe.

EU will Abhängigkeit von China verringern

Derzeit laufen in mehreren Wirtschaftsbereichen Maßnahmen, um die Abhängigkeit der EU von Ländern wie China zu verringern und heimische Unternehmen zu schützen. Im März hat die EU-Kommission einen Vorschlag für ein Gesetz zur Rohstoffversorgung vorgelegt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die EU bei wichtigen Rohstoffen nicht auf Importe aus einzelnen Ländern wie China angewiesen bleibt.

Unterdessen betonte das Handelsministerium in Peking die langjährigen Beziehungen zwischen Europa und China im Automobilsektor. Chinas Autoindustrie habe sich rasant entwickelt und sei wettbewerbsfähiger geworden, hieß es. Dies ist das Ergebnis ständiger technologischer Innovation und des Aufbaus einer vollständigen industriellen Lieferkette.

Automobilunternehmen aus dem EU-Raum investieren seit vielen Jahren in China und der chinesische Markt hat sich zum größten Markt für diese Unternehmen entwickelt. China behält stets eine offene und kooperative Haltung bei und begrüßt EU-Automobilunternehmen, die in China weiter investieren und expandieren. Das gilt auch für Elektroautos.