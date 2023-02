Ambtenaren van de VS en de EU beweren dat Chinese rechtbanken patenten van buitenlandse bedrijven in kritieke sectoren nietig verklaren

Chinese rechtbanken vernietigen patenten van westerse bedrijven in industrieën die belangrijk worden geacht voor het land, meldde de WSJ deze week. De outlet citeerde functionarissen in de VS en de EU, die China opnieuw hebben beschuldigd van het stelen van westerse technologieën.

De functionarissen beweren dat Peking zijn rechtbanken en octrooipanels gebruikt om inbreuk te maken op buitenlandse intellectuele eigendomsrechten en Chinese bedrijven te helpen, eraan toevoegend dat de inspanningen gericht zijn op industrieën die belangrijk zijn voor het land, zoals technologie, farmaceutica en zeldzame aardmetalen.

Volgens het mediakanaal had een Amerikaanse producent van röntgenapparatuur een tien jaar oud patent ongeldig verklaard door een Chinees gerechtelijk panel, terwijl een naamloze Spaanse ontwerper van mobiele antennes een soortgelijk gevecht verloor in een rechtbank in Shanghai.

Een andere Chinese rechtbank oordeelde naar verluidt dat een Japans conglomeraat de antitrustwetten had overtreden door te weigeren zijn technologie in licentie te geven aan een Chinese rivaal.

Het conflict spitst zich toe op de toenemende concurrentie tussen de VS en China om technologische en economische superioriteit. De VS hebben een steeds groter wordende reeks beperkingen opgelegd aan de Chinese technologische industrieën. In oktober verbood Washington de export van chips naar China.

Peking heeft op zijn beurt zijn rivaal beschuldigd van het politiseren van wetenschap en technologie om het leiderschap van de VS in die industrieën te beschermen. Washington heeft China herhaaldelijk beschuldigd van het stelen van Amerikaanse technologieën en het verduisteren ervan voor militair gebruik.

