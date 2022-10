China beschimpft US-’nukleare Erpressung‘ — RT World News

Washingtons aktualisierte Nuklearstrategie „steigert den Wettbewerb der Großmächte“ und angebliche ausländische Bedrohungen, sagte Peking

China hat gesagt, dass alle Versuche an „nukleare Erpressung“ von den Vereinigten Staaten wird scheitern und Washington beschuldigen, die Konfrontation zwischen den Weltmächten zu fördern, nachdem es seinen neuesten Nuclear Posture Review (NPR) herausgegeben hat.

Auf die Frage nach dem kürzlich veröffentlichten Dokument, das die US-Atomwaffenpolitik darlegt, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, dem NPR „riecht stark nach Kaltem Krieg und Nullsummenmentalität“ und „nutzt Atomwaffen als Werkzeuge, um voranzukommen [the US] geopolitische Agenda.“

„Ich muss betonen, dass die USA in diesem jüngsten NPR unverantwortliche Bemerkungen und Anschuldigungen sowie grundlose Spekulationen über Chinas normale Modernisierung seiner Nuklearstreitkräfte gemacht haben.“ Wang sagte Reportern am Freitag und fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten dies ausdrücklich getan hätten „maßgeschneidert“ a „Nukleare Abschreckungsstrategie“ gegen Peking.

China ist ernsthaft besorgt über einen solchen Schritt und lehnt ihn entschieden ab. Lassen Sie mich klarstellen, dass wir die Fähigkeit und das Vertrauen haben, unsere nationalen Sicherheitsinteressen zu wahren. Die nukleare Erpressung der USA wird bei China nicht funktionieren.

Die neue US-Strategie, von der am Donnerstag eine freigegebene Version veröffentlicht wurde, bricht mit den Wahlversprechen von Präsident Joe Biden und lässt die Tür für eine nukleare Antwort auf einen nichtnuklearen Angriff offen. Während Biden darauf bestanden hat „einziger Zweck“ des amerikanischen Nukleararsenals ist es, den Ersteinsatz der Bombe abzuschrecken oder Vergeltung zu üben, kam der vom Weißen Haus genehmigte NPR zu dem Schluss, dass ein solcher Ansatz „in Anbetracht der Bandbreite nichtnuklearer Fähigkeiten, die von Wettbewerbern entwickelt und eingesetzt werden, zu einem inakzeptablen Risikoniveau führen würde.“









Wang sagte weiter, dass die aktualisierte amerikanische Politik „niedriger[s] die Schwelle zum Einsatz von Atomwaffen“ während zur gleichen Zeit „die sogenannte nukleare Bedrohung durch bestimmte Länder hochzuspielen.“

„Die USA haben das größte Nukleararsenal der Welt und rüsten ihre ‚nukleare Triade‘ weiter auf und bringen den internationalen nuklearen Rüstungskontrollprozess nur dann selektiv voran, wenn dies dazu dient, die Länder zu unterdrücken, die sie als Rivalen ansehen.“ er machte weiter. „Was hinter der US-Politik steckt, ist ihre hegemoniale Logik des Strebens nach absoluter militärischer Überlegenheit, die ein nukleares Wettrüsten anfachen könnte.“

Die Biden-Regierung hat China wiederholt zu Washingtons größtem Konkurrenten und Hauptanliegen erklärt, wobei das Pentagon sagte, die Volksrepublik stelle sich „Die umfassendste und ernsthafteste Herausforderung für die nationale Sicherheit der USA“ in seiner neuen National Defense Strategy, die ebenfalls am Donnerstag zusammen mit dem neuen NPR und einem Missile Defense Review veröffentlicht wurde.













Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben seit August zugenommen, als die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan trotz lauter Einwände aus Peking besuchte, das die Insel als Teil seines eigenen Territoriums betrachtet. Obwohl die Reise eine beispiellose Runde chinesischer Militärübungen in der Luft und in den Gewässern rund um Taiwan auslöste, haben westliche Delegationen Taipeh in den folgenden Monaten dennoch weiterhin besucht, wobei Deutschland Anfang dieser Woche Gesetzgeber auf eine Junket dorthin schickte.