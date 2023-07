Vizepremier He Lifeng hat Probleme bei der Umsetzung des zwischen Washington und Peking erzielten Konsenses eingeräumt

Die Bemühungen der USA und Chinas, engere Beziehungen zu knüpfen, seien in den letzten Monaten durch eine Reihe unglücklicher Ereignisse getrübt worden, gab Vizepremier He Lifeng am Samstag zu. Der Beamte spielte offenbar auf einen Vorfall mit einem chinesischen Ballon an, der diesen Winter in den US-Luftraum eindrang, was bei Beamten in Washington ernsthafte Sicherheitsbedenken hervorrief.

Bei einem Treffen mit US-Finanzministerin Janet Yellen in Peking äußerte er sein Bedauern „Unerwartete Vorfälle“ Dies hatte die Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern nach dem Gipfeltreffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seinem US-Amtskollegen Joe Biden im November 2022 untergraben.

Obwohl er nicht sagen wollte, auf welche Vorfälle er sich bezog, wurden die chinesisch-amerikanischen Beziehungen durch einen Vorfall mit einem chinesischen Ballon beeinträchtigt, der Anfang Februar in den US-Luftraum verirrte und später vom Washingtoner Militär abgeschossen wurde. Während das Pentagon behauptete, dass das Schiff Informationen über die strategischen Einrichtungen Amerikas sammelte, wies Peking die Anschuldigung zurück und behauptete, es sei aufgrund von … vom Kurs abgekommen „Umstände höherer Gewalt.“

„Es gab einige Probleme bei der Umsetzung des von den beiden Staatsoberhäuptern erzielten Konsenses", fügte der Vizepremier hinzu und betonte die Notwendigkeit „eine allgemein stabile Beziehung zwischen den USA und China."









Unterdessen wies Yellen darauf hin, dass ihrer Meinung nach Washington und Peking eine Beziehung mit gesundem wirtschaftlichen Wettbewerb anstreben sollten, was jedoch nicht der Fall sei „der Gewinner bekommt alles,“ sondern basiert eher auf a „Gerechtes Regelwerk“ und ist für beide Seiten von Vorteil.

Sie bekräftigte, dass die USA dies zwar tun würden „Gezielte Maßnahmen ergreifen“ Um seine nationale Sicherheit zu schützen, würde Peking nicht besonders glücklich sein, beide Seiten „Diese Meinungsverschiedenheit sollte nicht zu Missverständnissen führen.“

Bei ihrem letzten Treffen einigten sich Xi und Biden darauf, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und regelmäßige Konsultationen abzuhalten sowie spezifische Fragen in den bilateralen Beziehungen anzusprechen. Der Zwischenfall mit dem Ballon im Februar belastete jedoch die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, da US-Außenminister Antony Blinken seinen Besuch in China verschob.

Der führende US-Diplomat besuchte Peking erst im Juni, als er Verhandlungen mit Xi führte. Berichten zufolge einigten sich die beiden Seiten darauf, ihre Rivalität zu stabilisieren und zu verhindern, dass es zu einem Konflikt kommt.