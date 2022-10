China bat Elon Musk, Starlink nicht innerhalb des Landes zu verkaufen

Aus der Beschreibung geht nicht hervor, ob Musk Pekings Bitte zugestimmt hat, aber die Dienstkarte von Starlink zeigt keine Pläne für einen Einsatz in China. Angrenzende Länder wie Taiwan, die Mongolei und Vietnam werden als „ausstehende behördliche Genehmigung“ aufgeführt.

Die Dienstkarte von Starlink zeigt keine Pläne für den Einsatz in China

Starlink bietet eine Verbindung zum Internet, die herkömmliche Dienstanbieter umgeht, und ist eine beliebte Idee, um die netzwerkbasierte Zensur auf der ganzen Welt zu umgehen. Zuletzt ermöglichte Starlink den Zugriff im Iran als Reaktion auf weit verbreitete Proteste und die damit einhergehende Zensur. Die Internetzensur in China ist jedoch weitaus organisierter und hartnäckiger – und jeder anhaltende Versuch, sie über Starlink zu umgehen, würde wahrscheinlich Vergeltungsmaßnahmen der Zentralregierung nach sich ziehen.

Die Anekdote erinnert daran, wie stark Musk internationalem Druck ausgesetzt ist, obwohl er sich in seinen öffentlichen Äußerungen für die Prinzipien der Redefreiheit einsetzt. Wie FT weist darauf hin, dass Tesla eine Fabrik in Shanghai unterhält und das Unternehmen Berichten zufolge mehr als 80.000 Autos in China verkauft hat. Infolgedessen blieb Musk weitgehend mit der chinesischen Regierung verbunden und verfasste sogar eine Kolumne für ein Magazin, das von der Internetzensurbehörde des Landes betrieben wird.