Een sterkere Anstieg van Konsumausgaben die tegen Wall Street aan de slag gingen met de meest herrschenden Zinsängste. Als Konsequenz nehmen Anleger zu Technologiewerten wie Amazon, Microsoft en Apple Abstand. Auch Aktien chinesesischer Unternehmen stehen unter Druck.

Een sterkere Anstieg van US-Verbraucherdaten die Sorgen vor Zinserhöhungen an der Wall Street weiter befeuert. Der Standardwerteindex Dow-Jones schloss ein Prozent tiefer auf 32.816 Punkten. Der technologische lasten Nasdaq ongeveer 1,7 Procent op 11.394 Punkte nach. Der breit snel S&P 500 büßte 1,1 Prozent auf 3970 Punkte ein.

Nasdaq-composiet 11.394,94

De Preisindex voor de persönlichen Konsumausgaben (PCE) – van de Lieblingsindex der Notenbank Fed angesehen wird – in januari 0,6 Prozent tegen 0,2 Prozent im December. Auch die US-Konsumausgaben stiegen im januari met 1,8 Prozent sterk als erwartet. Analisten met 1,3 Prozent gerechnet. “Die laatste keer dat je denkt dat de Fed mehr zu tun hat is”, zei analist Phil Blancato van Ladenburg Thalmann Asset Management. In februari kunnen de Währungshüter den Schlüsselsatz volledig um 0,25 Prozentpunkte erhöht zijn. Nun gilt Blancato zufolge eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte im Marz als wahrscheinlich.

“Die größte Sorge der Investors is nun, dass the Fed bei der Bekämpfung den Bogen überspannt und die Wirtschaft in one of youtzt noch nicht erkennbare, aber dann nicht mehr vermeidbare Rezession führt”, aldus Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bij Broker CMC Markets.

Appel 146,71

Die Zinsängste der Anleger trieben the Dollar-Index, der die Devise zu anderen wichtigen Währungen misst, mit zeitweise 105,32 Punkten auf den hochsten Stand seit sieben Wochen. Een van de beste manieren waarop de Rendite van de VS-staatsanleiten de basispunkte van 3.971 Prozent heeft bereikt. Außerdem nahmen Anleger bei Technologiewerten wie Amazone, Microsoft, Alfabet en Appel Reißaus. Die besonders von der Geldpolitik abhängigen Aktien verloren zwischen 1,8 en 2,4 Prozent. Höhere Zinsen tussen Experts zoogünftige Gewinn dieser wachstumsstarken Firmen.

Adobe 304,55

Bei den Einzelwerten standen in den USA gelistete Aktien von Chinesischen Unternehmen geopolitischer Spannungen unter Druck. Die titel von Alibaba, JD.Com en Baidu verloren zwischen vier en 5,5 Prozent. Als een US-Truppen zo’n verklaring aflegt over de Ausbildung van Taiwanese Streitkräften die worden verkregen, wordt een insider gewaarschuwd. China is een van de grootste investeerders voor investeerders, zoals Dennis Dick, analist en handelaar bij makelaar Triple D Trading. Zudem verloren Adobe nach einem Medienbericht zu einer Kartellklage mehr als sieben Prozent. Ziel van de Klage van de US-Justizministeriums sei, die Übernahme der Cloud-basierten Designer-Plattform figuur Als u blokkeert, meldt u zich aan bij Agentur Bloomberg.

Bei Boeing setzte een Auslieferungs-Stopp seiner 787-Dreamliner-Modelle die Wertpapiere des Flugzeugsbauers unter Druck. Die Titel Sackten 4,8 Prozent ab. Im Gegenzug griffen Investors nach starken Zahlen bei Voorbij vlees zo. Die Aktien des Fleischersatzproduzenten stiegen um mehr as zehn Prozent. Mit seinem Umsatz im vierkwartaal over de US-Konzern die in juni 2021 door de analisten werden gecontroleerd. U kunt denken aan uw makelaar voor de handel voor de actie nach oben. Grund für die starken Zahlen sind Experten zufolge Kostensenkungen.