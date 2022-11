Chili’s Restaurant Trolle Nick Cannon nach Baby Nr. 12 News

Es gibt genug Babyrückenrippen für alle 12 Babys.

Nick Kanone hat eine leichte Wahl für seinen nächsten Familienausflug. Immerhin erinnert Chili daran Wild N‘ Out Star – der kürzlich bestätigt wurde, dass er sein zwölftes Kind erwartet – dass es keine Obergrenze dafür gibt, wie viele Kinder im Restaurant bedient werden.

„Mach dir keine Sorgen“, das offizielle Chili’s Restaurant Twitter schrieb am 10. Novemberneben einem Tweet über Cannons neueste Vaterschaftsnachrichten: „Wir beschränken Kindermahlzeiten nicht.“

Neben Restaurantausflügen könnten Cannons Kinder auch in einem Video für Chilis berühmte Kampagne „I want my baby back, baby back, baby back“ mitspielen, die für die Baby Back Ribs der Marke wirbt.

Einen Tag vor dem Tweet von Chili, Abby de la Rosa– der sich 16 Monate alte Zwillingssöhne teilt Zion und Zillion mit dem Nickelodeon-Absolventen – bestätigte frech auf Instagram, dass Cannon der Vater ihres dritten Kindes ist.