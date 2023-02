Chile: Waldbrände außer Kontrolle – viele Tote und Verletzte

Feuerwehrleute beobachten einen Waldbrand in der Region Araucania in Chile. Im ganzen Land gibt es zahlreiche Waldbrände.

Mindestens 23 Tote bei mehreren Waldbränden in Chile

Mitten in einer Hitzewelle kämpft Chile mit massiven Waldbränden. Über 200 Brände wurden im ganzen Land gemeldet, von denen viele derzeit außer Kontrolle geraten sind.

Mindestens 23 Menschen sind in Chile bei Waldbränden nach einer heftigen Hitzewelle ums Leben gekommen. Zudem seien 979 Menschen verletzt worden, sagte der stellvertretende Innenminister Manuel Monsalve am Samstag. Von den 232 am Samstag noch aktiven Bränden seien 83 noch außer Kontrolle, sagte Monsalve.

„In der vergangenen Woche dieser Krise ist dieselbe Fläche abgebrannt wie in einem ganzen normalen Jahr“, sagte Innenministerin Carolina Tohá über das Ausmaß der Brände, die Tausende von Hektar in dem Gebiet rund 500 Kilometer südlich verbrennen Hauptstadt Santiago de Chile inmitten einer Hitzewelle mit Rekordtemperaturen.

Angesichts der Situation hat die Regierung von Präsident Gabriel Boric den Ausnahmezustand in den Regionen La Araucania, Ñuble und Bío-Bío im Zentrum des Landes ausgerufen. Dieser Schritt ermöglicht es der Regierung, das Militär zur Bekämpfung der Brände einzusetzen. Boric unterbrach am Freitag seinen Urlaub, um in die 510 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago gelegene Stadt Concepción zu reisen. „Wir lassen Sie nicht allein“, versprach der Präsident den Betroffenen auf Twitter. Die Ursachen der Brände waren zunächst unklar. Boric hatte darauf hingewiesen, dass Anwohner auch bei 42 Grad noch Müll verbrannt hätten.

Argentinien habe angeboten, Feuerwehrleute und Ausrüstung zu schicken, erklärte Boris. Auch Brasilien, Uruguay, Mexiko und Spanien boten Hilfe an, sagte Innenministerin Carolina Tohá. Unter den Todesopfern sind ein Pilot mit bolivianischer Staatsangehörigkeit und ein chilenischer Mechaniker, die am Freitag beim Löschen eines Hubschraubers abgestürzt sind, so der Nationale Zivilschutzdienst.

Temperaturen bis 40 Grad Celsius



Insgesamt loderten nach offiziellen Angaben mehr als 250 Feuer. Die Flammen haben seit Mittwoch Zehntausende Hektar Land zerstört. Eine Hitzewelle hatte Chile in den vergangenen Tagen Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius beschert. Dies begünstigte den Ausbruch der Brände. Eine ähnliche Hitzewelle mit Bränden hatte es bereits 2017 gegeben. Damals wurden mehr als 1.500 Häuser und 467.000 Hektar Land zerstört. Insgesamt starben elf Menschen, rund 6.000 wurden verletzt.

