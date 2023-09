Die Kansas City Chiefs verloren in Woche 1, aber es fehlten zwei wichtige Spieler: Tight End Travis Kelce und Defensive Tackle Chris Jones.

Kelce verpasste das erste Spiel wegen einer Knieverletzung und Jones wartete auf einen neuen Vertrag. Jones unterzeichnete am Montag einen Einjahresvertrag und ist zurück im Team.

Unterdessen sind die Chiefs zuversichtlich, dass Kelce am Sonntag in Jacksonville wieder Pässe von Patrick Mahomes fangen wird.

Die Jaguars haben einen beeindruckenden Sieg errungen, da Trevor Lawrence, Quarterback im dritten Jahr, zwei Touchdowns erzielt, darunter einen für das neue Ziel Calvin Ridley.

Der Die Chiefs und Jaguars treten in Jacksonville um 13:00 Uhr ET (10:00 Uhr PT) auf CBS an. So können Sie es ansehen, auch wenn das Spiel nicht auf Ihrem lokalen CBS-Kanal verfügbar ist.

Das Spiel wird im Fernsehen in den Gebieten Kansas City und Jacksonville (laut 506 Sports) gezeigt Live-TV-Streaming Dienste, aber es kann Fälle geben, in denen Sie aufgrund eines Standortfehlers im Internet blockiert werden oder einfach nur eine zusätzliche Ebene benötigen Privatsphäre beim Streaming. Es gibt eine Option, für die kein Abonnement erforderlich ist, z. B. NFL Sunday Ticket oder NFL Plusoder im Internet nach einer unsicheren Website suchen: Sie können ein virtuelles privates Netzwerk oder VPN verwenden.

So können Sie das Spiel mit einem VPN von überall in den USA aus ansehen.

Chiefs-Tight-End Travis Kelce ist zum Training zurückgekehrt, nachdem er in Woche 1 wegen einer Knieverletzung pausieren musste.

Spiel Chiefs vs. Jaguars heute: Wann und wo?

In diesem NFL-Spiel der zweiten Woche empfangen die Jaguars um 13:00 Uhr ET (10:00 Uhr PT) die Chiefs. am Sonntag. Das Spiel soll im EverBank Stadium im Zentrum von Jacksonville stattfinden.

So können Sie das Spiel Chiefs vs. Jaguars über ein VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie das Spiel aufgrund von nicht lokal ansehen können falsch angewandte Blackout-BeschränkungenMöglicherweise benötigen Sie eine andere Möglichkeit, das Spiel anzusehen, und hier kann die Verwendung eines VPN hilfreich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Außerdem ist es eine tolle Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und es hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn Ihnen also Ihr Internetprovider oder Mobilfunkanbieter eine IP-Adresse zugewiesen hat, die Ihren Standort fälschlicherweise in einer Sperrzone anzeigt, kann ein VPN dieses Problem beheben, indem es Ihnen eine IP-Adresse in Ihrem korrekten, nicht gesperrten Bereich zuweist. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Wie man Chiefs vs. Jaguars in den USA sieht

Das Chiefs-Jaguars-Spiel dieser Woche läuft auf CBS, daher benötigen Sie zusätzlich zu einem VPN ein Live-TV-Streaming-Dienst das eine lokale CBS-Tochtergesellschaft betreibt, die das Spiel überträgt. Die gute Nachricht für Fußballfans ist, dass CBS auf den meisten großen Streaming-Diensten verfügbar ist. Die kostengünstigste Option ist Paramount Plus.

Wer nach den Sonntagsspielen von CBS sucht, kann diese auf Paramount Plus mit seinem Essentials-Tarif für 6 $ pro Monat streamen. Hier können Sie selbst prüfen, ob es in Ihrer Region Live-CBS-Streaming gibt.

Zahlreiche andere Live-TV-Streaming-Dienste übertragen auch lokale CBS-Sender, nämlich YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream und FuboTV. Sie kosten alle viel mehr als Paramount Plus, bieten aber auch viele Live-Kanäle an, darunter Fußballsender wie Fox und ESPN. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zu Live-TV-Streaming-Diensten.

Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem das Spiel übertragen wird, bietet eine an Ihren Fernseher angeschlossene Funkantenne eine weitere Option für CBS. Das Beste an Antennen ist, dass keine Streaming- oder monatlichen Gebühren anfallen, Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie einen guten Empfang haben.

