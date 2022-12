Chiefs vs. Broncos Livestream: So sehen Sie NFL Week 14 heute online

Nachdem sie letzten Sonntag ein knappes Spiel gegen die Bengals verloren haben, werden die Chiefs versuchen, sich in einem AFC West-Rivalitätsspiel gegen die kämpfenden Broncos zu erholen. Ursprünglich für Sunday Night Football geplant, wurde dieses Spiel außerhalb der Hauptsendezeit verschoben, weil die Broncos 3-9 stehen und die meiste Zeit der Saison schwer zu beobachten waren. Anpfiff in Denver steht an 16:05 Uhr ET (15:05 Uhr CT, 14:05 Uhr MT) auf CBS.

Das Spiel wird im Fernsehen in den Gebieten Denver und Kansas City (laut 506 Sports) gezeigt Live-TV-Streaming Dienste, aber es kann Fälle geben, in denen Sie aufgrund eines Internet-Standortfehlers blockiert werden oder einfach nur eine zusätzliche Ebene von möchten Datenschutz für Streaming. Es gibt eine Option, bei der Sie so etwas nicht abonnieren müssen NFL Sonntagsticket oder NFL Plusoder das Internet nach einer skizzenhaften Website durchsuchen: ein virtuelles privates Netzwerk, oder VPN.

So können Sie das Spiel von überall in den USA mit einem VPN ansehen.

Spiel Chiefs vs. Broncos heute: Wann und wo?

In Woche 14 der NFL-Saison empfangen die Broncos die Chiefs um 16:05 Uhr ET (15:05 Uhr CT, 14:05 Uhr MT) auf CBS. Das Spiel findet auf dem Empower Field in Mile High, Denver, der Heimat der Broncos, statt.



So sehen Sie sich das Spiel Chiefs vs. Broncos online von überall mit einem VPN an

Wenn Sie feststellen, dass Sie das Spiel aufgrund von falsch angewendete Blackout-Einschränkungen, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, um das Spiel zu sehen, und hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um Ihren ISP daran zu hindern, Ihre Geschwindigkeit am Spieltag zu drosseln, indem Sie Ihren Datenverkehr verschlüsseln. Außerdem ist es eine großartige Idee, wenn Sie unterwegs sind und sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden fühlen und hinzufügen möchten eine zusätzliche Datenschutzebene für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn Ihr Internetanbieter oder Mobilfunkanbieter Ihnen also eine IP-Adresse zugewiesen hat, die Ihren Standort fälschlicherweise in einer Blackout-Zone anzeigt, kann ein VPN dieses Problem beheben, indem es Ihnen eine IP-Adresse in Ihrem korrekten Nicht-Blackout-Bereich zuweist. Die meisten VPNs, wie unsere Wahl der Redaktion, ExpressVPNmachen es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sport ist in allen Ländern legal, in denen VPNs legal sind, einschließlich der USA und Kanada, solange Sie ein legitimes Abonnement für den Dienst haben, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN richtig eingerichtet ist, um Lecks zu vermeiden: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von Personen kündigen, von denen er glaubt, dass sie korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgehen.

Sarah Tew/CNET ExpressVPN ist unsere derzeit beste VPN-Wahl für Leute, die ein zuverlässiges und sicheres VPN wollen, und es funktioniert auf einer Vielzahl von Geräten. Es kostet normalerweise 13 US-Dollar pro Monat, und Sie können sich bei ExpressVPN anmelden und 49 % sparen sowie drei Monate kostenlosen Zugang erhalten – das entspricht 6,67 US-Dollar pro Monat – wenn Sie ein Jahresabonnement erwerben. Beachten Sie, dass ExpressVPN eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie bietet.

Livestream des Spiels Chiefs vs. Broncos in den USA

Das Chiefs-Broncos-Spiel dieser Woche läuft auf CBS, also benötigen Sie zusätzlich zu einem VPN ein Live-TV-Streaming-Dienst die eine lokale CBS-Tochtergesellschaft trägt, die das Spiel ausstrahlt. Der günstigste Service dieser Art ist Paramount Plus. Sie müssen die Essential- oder Premium-Pläne von Paramount Plus abonniert haben, um das Spiel ansehen zu können (oder einen älteren Plan mit „eingeschränkten Werbespots“).

Paramount Plus hat zwei Hauptoptionen: Essential für 5 $ pro Monat (50 $ pro Jahr bei jährlicher Zahlung) und Premium für 10 $ pro Monat (100 $ pro Jahr bei jährlicher Zahlung). Beide bieten Live-NFL-Spiele an, obwohl der günstigeren Essential-Option Live-CBS-Feeds, werbefreie Inhalte für On-Demand-Streaming oder die Möglichkeit zum Herunterladen von Shows fehlen, um sie später offline anzusehen. Da beide Optionen für die NFL-Spiele funktionieren, wäre die billigere Essential-Option der richtige Weg, wenn Sie nur Fußball wollen. Lesen Sie unseren Paramount Plus-Test.

Zahlreiche andere Live-TV-Streaming-Dienste übertragen auch lokale CBS-Sender, nämlich YouTube TV, Hulu Plus Live TV, DirecTV Stream und FuboTV. Sie kosten alle mehr als Paramount Plus, übertragen aber auch mehr Kanäle, einschließlich fußballspezifischer Kanäle wie Fox, ESPN, NFL Network und/oder RedZone. Schauen Sie sich unsere an Live-TV-Streaming-Kanalführer für Details.

Schnelle Tipps zum Streamen von Chiefs vs. Broncos-Spielen über ein VPN

Screenshot von Sarah Lord/CNET



Da vier Variablen im Spiel sind – Ihr ISP, Browser, Video-Streaming-Anbieter und VPN – können Erfahrung und Erfolg variieren.

Wir haben das Spiel erfolgreich mit einem ExpressVPN-Server in Denver getestet, das ist also ein Ort, an dem Sie sich das Spiel ansehen können.

Wenn Sie Ihren gewünschten Standort nicht als Standardoption für ExpressVPN sehen, versuchen Sie es mit der Option „Nach Stadt oder Land suchen“.

Wenn Sie Probleme beim Abrufen des Spiels haben, nachdem Sie Ihr VPN eingeschaltet und auf den richtigen Anzeigebereich eingestellt haben, gibt es zwei Dinge, die Sie für eine schnelle Lösung ausprobieren können. Melden Sie sich zunächst bei Ihrem Streamingdienst-Abonnementkonto an und stellen Sie sicher, dass die für das Konto registrierte Adresse eine Adresse im richtigen Anzeigebereich ist. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie möglicherweise die für Ihr Konto hinterlegte physische Adresse ändern. Zweitens haben einige Smart-TVs – wie Roku – keine VPN-Apps, die Sie direkt auf dem Gerät selbst installieren können. Stattdessen müssen Sie das VPN auf Ihrem Router oder dem von Ihnen verwendeten mobilen Hotspot (wie Ihrem Telefon) installieren, damit jedes Gerät in seinem Wi-Fi-Netzwerk jetzt am richtigen Anzeigeort angezeigt wird.

Alle von uns empfohlenen VPN-Anbieter haben hilfreiche Anweisungen auf ihrer Hauptseite, um das VPN schnell auf Ihrem Router zu installieren. In einigen Fällen werden Sie bei Smart-TV-Diensten nach der Installation der Sport-App eines Kabelnetzwerks aufgefordert, einen Zahlencode zu bestätigen oder auf einen Link zu klicken, der an Ihre E-Mail-Adresse gesendet wird, die für Ihr Smart-TV hinterlegt ist. Hier hilft es auch, ein VPN auf Ihrem Router zu haben, da sich beide Geräte am richtigen Ort zu befinden scheinen.

Und denken Sie daran, dass Browser trotz der Verwendung eines VPN oft einen Standort preisgeben können, also stellen Sie sicher, dass Sie einen datenschutzfreundlichen Browser verwenden, um sich bei Ihren Diensten anzumelden. Wir empfehlen normalerweise Tapfer .

Wie wir VPN-Streaming für sonntägliche NFL-Spiele testen

Für jedes Spiel verwenden wir eine Kombination aus ExpressVPN und entweder Paramount Plus (für CBS-Spiele) oder Sling TV Blue (für Fox-Spiele). Anhand der Karten von 506 Sports ermitteln wir, welche Server in der Nähe sind, und stellen eine Verbindung zu einem her, starten dann den Streaming-Dienst und stellen die lokale CBS- oder Fox-Tochter ein. Wenn der Kanal durchkommt, ist er erfolgreich und wir berichten oben über die Ergebnisse. Wir machen auch Screenshots der relevanten Programmführerliste (siehe oben) entweder auf der Website der lokalen CBS-Tochtergesellschaft oder auf Sling TV.