De Kansas City Chiefs zijn in de NFL bezig met het spelen van de Super-Bowl-wedstrijd op hun titeltitel. Gezien het feit dat de New Orleans Saints de leiders van het voetbalkampioenschap zijn, zijn ze nog steeds trots om dit te vieren.

Ze zijn er trots op dat ze tegen de Kansas City Chiefs en de sterren Patrick Mahomes en Travis Kelce hebben gespeeld, evenals tegen de leuke wedstrijden van het NFL-seizoen. De New Orleans Saints spelen met de Super-Bowl-Sieger beide speelfilms op 26:13. Omdat de Chiefs nog leven, leven de Minnesota Vikings nog steeds. Voor die Saints hebben beide Equanimeous St. Brown geen rollenspellen, maar in het leuke Saisonspiel zijn ze nog steeds hetzelfde.

Popsuperster Taylor Swift juichte zowel de Tribüne des Arrowhead Stadions als hun partners zwart en wit toe. Zij werden uitgenodigd om 70 yards te bezoeken, met een breed scala aan bezoekersmogelijkheden. Mahomes kon stoppen zonder een Touchdown-pass. Vier keer weerhielden de Saints de Chiefs ervan om te concurreren in de Endzone en waren ze blij met een velddoelpunt, waarna de Champions na slechts 20 meter opnieuw werden gerangschikt. Vooral sinds een pass in de veertiende eeuw is er een verschil in de handen tijdens de laatste paar sprongen en als onderschepping in de statistieken van Mahomes.

Quarterback Derek Carr zorgt voor de Saints aan de andere kant tijdens de Touchdowns na het passeren, terwijl hij ook de Chiefs rechtstreeks onder druk zet. “We zullen ervan kunnen genieten”, zei Saints-coach Dennis Allen. „We kunnen niet aan beide kanten van de bal bewegen.“

Voor Mahomes en de Chiefs is het nu een week pauze. Vanaf 20 oktober zitten we het afgelopen seizoen in het nieuwe seizoen van de Super Bowls en kijken we binnenkort naar de San Francisco 49ers. De Chiefs wonnen de Super Bowl toen hun eerste team in de geschiedenis in een serie won. “Ik ben blij met mijn tijd met mijn familie”, zei Mahomes.