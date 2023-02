Chick-fil-A wird Blumenkohl-Sandwich testen

Chick-fil-A wird sein erstes pflanzliches Hauptgericht testen: ein Blumenkohlsandwich.

Das neue Sandwich ähnelt stark seinem berühmten Hühnchen-Sandwich, verwendet jedoch anstelle von Fleisch panierten und druckgekochten Blumenkohl.

Ab Montag wird die in Privatbesitz befindliche Kette, die nach Umsatz die drittgrößte in den USA ist, den Menüpunkt in Denver testen; Charleston, South Carolina; und die Greensboro-Triad-Region von North Carolina.

Chick-fil-A sagte, es arbeite seit fast vier Jahren an einem Sandwich auf pflanzlicher Basis, während Ketten wie Dunkin ‚and Restaurant Brands International Burger King legte Jenseits von Fleisch und Impossible Foods Ersatz auf ihren Speisekarten.

Aber Fleischalternativen, die dem Original sehr ähnlich sind, sind bei den Verbrauchern nach einem Anstieg der Popularität während der Pandemie-Sperren in Ungnade gefallen. Sowohl Beyond als auch Impossible haben kürzlich etwa ein Fünftel ihrer Belegschaft entlassen.

„Wir haben jede Ecke des pflanzlichen Raums auf der Suche nach dem perfekten Herzstück für unser pflanzliches Hauptgericht erkundet“, sagte Stuart Tracy, kulinarischer Leiter von Chick-fil-A, in einer Erklärung. „Immer wieder haben wir Blumenkohl als Basis für unser Sandwich verwendet.“

In den letzten zehn Jahren hat sich Blumenkohl zu einem beliebten Ersatz für eine Vielzahl verschiedener Lebensmittel entwickelt. Buffalo Wild Wings und unzählige Bars servieren gebratenen Blumenkohl in Büffelsoße als Alternative zu Chicken Wings. Blumenkohl ist auch in Brezelform und – fein gehackt – als Reisersatz aufgetaucht.