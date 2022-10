Chicago und Psalm West singen Kanye Wests Song That References Them

In Papas Fußstapfen treten?

In einem Instagram-Video, das von geteilt wurde Kim Kardashian 9. Okt., sie und ex Kanye West’s jüngste Kinder Chicago West4 und Psalm Westen3, führt eine entzückende Interpretation seines verstorbenen Hip-Hop-Stars auf XXXTENTACION’s Song „True Love“, während er in einem Fahrzeug sitzt. Irgendwann korrigiert das kleine Mädchen ihren Bruder über einen der Texte des Tracks, der im vergangenen Mai veröffentlicht wurde und auf dem ihres Vaters zu sehen war Donda 2 Album.

„Es heißt nicht ‚Mach mich nicht kompliziert‘“, sagt sie zu Psalm. „Es heißt ‚Wahre Liebe / sollte nicht so kompliziert sein.“

Kim, die 2021 die Scheidung von Kanye beantragte, veröffentlichte das Video Tage nachdem Kanye wiederholte Beschwerden mit seinem Ex über Erziehungsprobleme auf Instagram hatte. „True Love“, das er und XXXTENTACION gemeinsam geschrieben haben, bezieht sich auf die vier Kinder des ehemaligen Paares, darunter Chicago namentlich, mit Texten wie „I see only three kids, who watchin‘ Chicago? / And you know all the nannies they‘ bezüglich Danny Nesbrasco.“ In Kims Video spielen die Kinder des ehemaligen Paares diese Rollen nicht.

Der Reality-Star betitelte den Beitrag: „OMG, sie sind einfach sooooo süß. Ich musste teilen!“

Ihre Schwester Khloe Kardashian stimmte zu und schrieb: „Sie sind die süßesten aller Zeiten.“