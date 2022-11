Chicago Bears vs. New York Jets Live-Updates vom MetLife Stadium – Shaw Local

EAST RUTHERFORD, NJ – Alle wollen wissen, ob Justin Fields, Quarterback der Bears, am Sonntag spielen wird.

Fields sagte diese Woche, als seine Ohio State Buckeyes vor ein paar Jahren im nationalen Meisterschaftsspiel spielten, hätte er alles getan, um auf dem Feld zu sein. Er spielte in diesem Spiel gegen Alabama, obwohl er mehrere gebrochene Rippen hatte.

Das Sonntagsspiel gegen die New York Jets in Woche 12 ist nicht das nationale Meisterschaftsspiel für die 3-8 Chicago Bears.

Fields leidet an einer Verletzung an der linken Schulter und wird voraussichtlich nicht spielen. Offiziell gilt er als fragwürdig und wird vor dem Spiel seine Schulter testen. Mehrere nationale Berichte von ESPN und dem NFL Network haben darauf hingewiesen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass Fields am Sonntag spielen wird. Das würde Backup-Quarterback Trevor Siemian den Weg zu seinem ersten Saisonstart ebnen.

Folgen @bären_insider für Live-Updates das ganze Spiel lang. Shaw Local Bears Beat-Reporter Sean Hammond berichtet live aus New Jersey über das Spiel. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @sean_hammond und auf Instagram unter @bears_reporter.

Informieren Sie sich unten über alles, was Sie vor dem Spiel wissen müssen, und bleiben Sie das ganze Spiel über hier, um Live-Updates zu erhalten.

QB Trevor Siemian verletzte sich vor dem Spiel, Nathan Peterman wird beginnen

Bears-Backup-Quarterback Trevor Siemian verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel am Sonntag am schrägen Bauch. Der Quarterback der dritten Saite, Nathan Peterman, wird am Sonntag beginnen.

Da die Verletzung nach Ablauf der Frist zur Deaktivierung von Spielern eingetreten ist, wird Siemian weiterhin aufrüsten und als Ersatz dienen. Justin Fields bleibt inaktiv und wird nicht uniformiert sein.

Petermans letzter NFL-Start war 2018 mit den Buffalo Bills – gegen die Chicago Bears. Dies ist sein fünfter NFL-Start in seiner Karriere. Er hat in 10 NFL-Spielen mitgewirkt, darunter eines im letzten Jahr als Mitglied der Las Vegas Raiders.

Peterman war die ganze Saison über im Trainingsteam der Bears und wurde am Samstag in den aktiven Kader aufgenommen.

Justin Fields ist inaktiv, wird nicht spielen

Die Bären, die Quarterback Justin Fields starten, haben sich vor dem Spiel am Sonntag kurz aufgewärmt, wurden jedoch als inaktiv aufgeführt und werden am Sonntag nicht spielen. Die Bears werden offiziell zum Backup-Quarterback Trevor Siemian wechseln.

Ebenfalls inaktiv für die Bären sind Safety Jaquan Brisker, Cornerback Kyler Gordon und Linebacker Sterling Weatherford, die alle wegen Gehirnerschütterungen ausfallen. Receiver N’Keal Harry, Lineman Alex Leatherwood und Lineman Ja’Tyre Carter sind inaktiv, aber gesunde Kratzer.

#Bären Inaktive: QB Justin Fields

WR N’Keal Harry

LB Sterling Weatherford

OL Alex Leatherwood

CB Kyler Gordon

S Jaquan Brisker

OL Ja’Tyre Carter QB Trevor Siemian wird anstelle von Fields starten. – Sean Hammond (@sean_hammond) 27. November 2022

Wie schlimm ist Fields verletzte Schulter?

Fields sprach zuletzt am Mittwoch nach dem Training in der Halas Hall mit Medienvertretern. Damals sagte er, er hätte nicht gespielt, wenn das Spiel Mittwoch gewesen wäre.

Der 23-jährige Quarterback verletzte sich an der linken Schulter, nachdem er gegen Ende der Niederlage in der vergangenen Woche in Atlanta gestolpert war. Fields landete unbeholfen auf seiner linken Schulter an der Seitenlinie. Er blieb noch zwei weitere Spiele im Spiel, bevor er eine Interception warf, die das Spiel im Wesentlichen beendete.

Bears-Cheftrainer Matt Eberflus hat sich diese Woche absichtlich vage über den Status von Fields geäußert. Als er diese Woche nach der damit verbundenen Spielkunst gefragt wurde – er wollte den Jets nicht die Hand geben – sagte Eberflus: „Das müssen Sie tun.“

Die Bears haben am Samstag QB Nathan Peterman der dritten Saite aus dem Trainingsteam in den aktiven Kader gebeugt, was wahrscheinlich darauf hindeutet, dass die Bears ihn brauchen werden, um sich als Ersatz zu verkleiden.

[ What changes if Chicago Bears QB Justin Fields can’t play Sunday? Pretty much everything ]

Wer ist Trevor Siemian?

Trevor Siemian Chicago Bears-Quarterback Trevor Siemian wirft während des Trainings am 17. Mai in der Halas Hall in Lake Forest einen Pass. (Nam Y. Huh/AP)

Wenn Siemian die Zügel übernimmt, wird es sein erster Start als Mitglied der Bären sein. Er unterschrieb im März als Free Agent bei Chicago. Der Northwestern-Absolvent hat im Laufe seiner achtjährigen Karriere 29 Spiele gestartet. Zuletzt spielte er für die New Orleans Saints, wo er letztes Jahr viermal in der Startelf stand, nachdem sich Jameis Winston am Knie verletzt hatte.

Seine umfangreichste Aktion erlebte er 2016 und 2017 bei den Denver Broncos, als er nach dem Rücktritt von Peyton Manning 24 Spiele startete. Die Broncos waren 13-11 in seinen 24 Starts.

In dieser Saison hat Siemian nur drei Schnappschüsse in der regulären Saison gemacht.

[ Bears expected to sign QB Trevor Siemian, per report ]

Was Sie von den Jets erwarten können

Die große Neuigkeit dieser Woche in New York war, dass die Jets den ehemaligen Nr. 2-Gesamtsieger Zach Wilson zugunsten von Backup Mike White auf die Bank setzten. Wilson wurde im Draft 2021 vor Trey Lance, Justin Fields und Mac Jones ausgewählt, nur hinter Trevor Lawrence.

White schnitt 2021 bei begrenzten Aktionen besser ab als erwartet, als Wilson verletzt wurde. Bei seinem ersten Karrierestart warf er mehr als 400 Yards weit. Eberflus nannte White eher einen Pocket Passer, und er ist sicherlich weniger mobil als Wilson.

Hier sind fünf Dinge, die Sie im Matchup am Sonntag sehen sollten. Was halten die Mitarbeiter von Shaw Local von diesem Spiel? Hier sind unsere Tipps für Sonntag.

Wenn Sie sich vor dem Spiel anhören möchten, besuchen Sie den Shaw Local Bears Insider-Podcast.

Was habe ich diese Woche noch verpasst?

Hier ist, was diese Woche sonst noch in der Halas Hall passiert ist.

[ Chicago Bears QB Justin Fields tried to apologize for Sunday’s loss, but teammates wouldn’t let him ]

[ Bear Down, Nerd Up: Even after progress, Chicago Bears’ passing attack still has a long way to go ]

[ Chicago Bears just want refs to treat Justin Fields like other QBs ]