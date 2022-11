Chicago Bears listet QB Justin Fields als fragwürdig für das Spiel am Sonntag gegen die New York Jets – Shaw Local auf

Bears-Quarterback Justin Fields war am Freitag während des Trainings eingeschränkt und es ist fraglich, ob er am Sonntag in den Meadowlands gegen die Jets antreten wird.

Fields, der sich am vergangenen Sonntag gegen Atlanta an der linken Schulter verletzt hatte, sah während des für die Medien offenen Teils des Trainings gut aus. Er warf mindestens ein Dutzend Pässe, wobei der Ball bei jedem Wurf etwa 30 Meter weit segelte.

Trotzdem spielte Trainer Matt Eberflus die Situation von Fields nah an der Weste und gab während seiner siebenminütigen Presse in Halas Hall wenig neue Informationen preis.

„Justins Status ist derselbe. … Wir werden sehen, wohin es führt“, sagte Eberflus. “Er fühlt sich jeden Tag besser und wir haben 48 Stunden Zeit, um zu beurteilen, wohin wir damit gehen werden.”

Eberflus fügte hinzu, dass die Entscheidung davon abhängen werde, wie viel Schmerz Fields, wenn überhaupt, zur Spielzeit hat, sowie von der „Funktion der Schulter“. Der Trainer hofft, dass Fields spielt, aber nur, wenn er zu 100 % bereit ist.

Was wäre, wenn die Bären 8-3 oder 7-4 wären und statt 3-8 um einen Platz in den Playoffs kämpfen würden? Wäre das wichtig?

„Das ist eine gute Frage“, sagte Eberflus. „Das glaube ich nicht. Ich denke, es ist wirklich die gleiche Entscheidung.“

Eberflus und Backup QB Trevor Siemian wurden beide gefragt, ob sich die Anzahl der Wiederholungen diese Woche im Training geändert hat, um Siemian besser vorzubereiten, falls er gebraucht wird.

Beide schlugen die Fragen geschickt beiseite.

„Ich werde die einzelnen Wiederholungen der Spieler nicht im Detail beschreiben“, sagte Eberflus.

Sagte Siemian: „Ich spreche nicht wirklich von Wiederholungen.“

Egal wie viele er hat, erwartet Siemian, den Job zu machen, wenn er spielt.

„Sie nehmen es irgendwie an“, sagte Siemian über jede Gelegenheit, die sich ihm bietet. „Ich freue mich darauf. Es gibt keine Entschuldigung. Es gibt kein Sternchen auf der Gewinn-Verlust-Gesamtsumme oder dem Statistikblatt. …

„Es ist eine Herausforderung, die ich annehme. Wenn ich spielen muss, bin ich bereit zu gehen. Das ist Teil des Deals, ein Backup zu sein.“

Ob Fields geht oder nicht, die Bären werden in der Sekundarstufe stark unterbesetzt sein, wobei Safety Jaquan Brisker und Cornerback Kyler Gordon beide wegen Gehirnerschütterungen ausfallen. Kindle Vildor soll Gordon ersetzen, während Briskers Ersatz DeAndre Houston-Carter sein sollte.

Zum Glück für die Bears starten die Jets mit dem 27-jährigen Mike White als Quarterback. White warf in der vergangenen Saison in vier Spielen für die Jets 5 TD-Pässe und 8 Interceptions.

