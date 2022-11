Chesapeake, Virginia, kann nun der Liste der Städte hinzugefügt werden, in denen eine Tragödie in Form einer Massenerschießung eingetreten ist. Letzte Nacht gegen 22:12 Uhr EST eröffnete ein Schütze das Feuer in einem Walmart und ließ laut CNN sechs Menschen tot und vier weitere verletzt zurück. Ladenangestellte Briana Tyler sprach mit George Stephanopoulus von ABC und sagt, dass der Schütze ihr Manager war.

Berichten zufolge nahm sich Bing das Leben, nachdem er Tausende andere ruiniert hatte.

Ein anderer Mitarbeiter nutzte die sozialen Medien, um live von der Szene zu übertragen, und identifizierte den Manager als einen Mann namens „Andre“. Das Internet würde weiter bestätigen, dass der vollständige Name des Mannes Andre Bing ist.

Bing war auch in einem Social-Media-Video über einen anderen Mitarbeiter zu sehen, der vor der Schießerei herumalberte.

Diese Ferienzeit wurde durch Massenopferereignisse wie die UVA-Schießerei in der vergangenen Woche und die Schießerei am Sonntag in einem LGTBQ-Nachtclub in Colorado Springs überschattet, bei der fünf Menschen starben und 18 weitere verletzt wurden. Das DC ATF-Büro unterstützt die örtlichen Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung des traurigen Gewaltfalls.

Umso ärgerlicher ist neben dem Schmerz der Tat die Tatsache, dass der Verantwortliche sich der Schuld an seinen Taten entzog, indem er sich das Leben nahm.