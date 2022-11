Cherson: Russische Truppen verlassen die Region westlich des Flusses Dnipro, sagt das russische Verteidigungsministerium

Kiew, Ukraine

CNN

Russische Streitkräfte haben ihren Rückzug aus der ukrainischen Region Cherson westlich des Flusses Dnipro, einschließlich der Stadt Cherson, abgeschlossen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

Es kommt, nachdem Moskau am Mittwoch einen teilweisen Rückzug aus der Region angeordnet hat, was einen der größten militärischen Rückschläge für den Kreml seit Beginn des Krieges darstellt.

„In Richtung Cherson wurde der Umzug russischer Militäreinheiten zum linken Ufer des Dnjepr um 05:00 Uhr abgeschlossen [Moscow time] heute Morgen“, sagte das Ministerium auf seinem offiziellen Telegram-Kanal.

„Kein einziges Stück militärischer Ausrüstung oder Waffen wurde am rechten Ufer zurückgelassen“, heißt es in der Erklärung und bezog sich auf die Westseite des Flusses. „Alle russischen Soldaten sind auf das linke Ufer des Dnjepr umgezogen“ – die russische Schreibweise für den Fluss.

Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigten am Freitag, dass die Antoniwskyi-Brücke, die Hauptverbindung über den Dnipro in der Region Cherson, zerstört worden war.

Ein Bild, das am Freitag in den sozialen Medien kursierte, zeigte eine ukrainische Flagge im Zentrum von Cherson, obwohl es keinen Hinweis darauf gibt, dass sich das ukrainische Militär noch in dieser Stadt befindet.