Cherson nach Rückeroberung: „Haben das Recht, Champagner zu trinken“

Stand: 13.11.2022 03:43

Cherson ist wieder unter ukrainischer Kontrolle. Tausende haben sich hier monatelang unter russischer Besatzung aufgehalten. Große Freude herrscht in der Ukraine, besonders in Cherson selbst.

Von Rebecca Barth, WDR, derzeit Kiew

Es ist noch nicht viel herausgekommen. Und wenn, dann sind es Videos wie dieses: Menschen tragen eine meterlange blau-gelbe Fahne durch die Straßen, jubeln am Straßenrand, schwenken ukrainische Fahnen, Autos fahren hupend vorbei. Das Video eines ukrainischen Telegram-Kanals soll die Innenstadt von Cherson zeigen. In der südukrainischen Stadt bejubeln die Menschen die Rückeroberung durch die ukrainische Armee.

„Der Tag der Befreiung von Cherson ist der 11. November 2022 – ein symbolisches Datum. Wahrscheinlich haben wir jetzt einen neuen Feiertag in unserem Kalender.“ Inna zeichnet diese Sprachnachricht auf. Sie stehe am Ufer des Flusses Dnipro, berichtet sie. Denn manchmal gibt es hier nur Internet. Strom, Wasser, Heizung, Kommunikationsmittel – all das fehlt in Cherson noch.

Lieber Einfrieren als russische Besetzung

In den Wohnungen ist es kalt, wie andere Bewohner berichten. Aber Inna ist das egal: „Besser solche Bedingungen als bei Russland. Besser ohne Hitze als bei Russland. Die Bewohner der Stadt sind bereit, das auszuhalten.“

Denn die Bevölkerung musste in den vergangenen Monaten deutlich Schlimmeres ertragen. Anfang März besetzten russische Truppen die Stadt. Die Anwohner leisteten zunächst Widerstand. Aber die Proteste wurden niedergeschlagen und eine russische Besatzungsbehörde eingeführt – genau wie russische Pässe, russisches Geld, russische Telefonnummern und ein russischer Lehrplan in den Schulen.

Anwohner berichten von Folter

Wer nicht kooperieren wollte, machte sich misstrauisch. In Cherson würden Menschen verschwinden – das berichtete vor einigen Monaten ein Flüchtling aus der Stadt ARD: „Ein weiterer Bekannter, ein Busfahrer, wurde festgenommen und gefoltert. Er wurde drei Tage lang in einer ehemaligen Entzugsanstalt am Stadtrand festgehalten“, sagt sie. Über 400 Menschen sollen dort lange Zeit inhaftiert gewesen sein. „Als er entlassen wurde, baten ihn die anderen, ihren Angehörigen zu sagen, dass sie noch am Leben seien.“

Es gibt ein paar Orte in der Stadt, wo sie Leute festhalten, sagt die Frau. „Das sind ganz normale Zivilisten. Er hat dort viele Frauen und junge Leute gesehen, und viele waren schon über zwei Monate dort.“

Der Widerstand wurde nicht gebrochen

Anscheinend gelang es den russischen Truppen trotz der Unterdrückung nie, Cherson vollständig zu kontrollieren. Immer wieder kam es in der Stadt zu Explosionen. Eine ukrainische Partisanenbewegung sei aktiv, berichteten Anwohner, und habe sogar Anschläge auf Besatzungstruppen und Kollaborateure verübt.

Aber auch die Bewohner leisteten gewaltlosen Widerstand. Ivan ist der Koordinator der „Yellow Ribbon“-Bewegung. Er sendet auch eine Sprachnachricht von Kherson. „Wir haben versucht, viele Menschen zu finden, die unter der Besatzung noch patriotisch und ukrainisch sind. Wir wollten die Idee verbreiten, einfach gelbe Bänder an Bäumen auf der Straße aufzuhängen“, sagt er. „Und die Bewegung breitet sich aus. Sie begann in Cherson, aber jetzt ist sie auch in Donezk und Luhansk, in den besetzten Gebieten und natürlich auf der Krim. Auf der Krim ist sie stärker denn je.“

Ivan berichtet von der ausgelassenen Stimmung in der Stadt nach der Rückeroberung durch die ukrainische Armee. „Russland ist hier für immer“ – mit diesem Slogan haben die Besatzer Plakate in der Stadt aufgehängt. Jetzt werden sie abgerissen und durch die blau-gelben ukrainischen Flaggen ersetzt, berichtet Inna. „Viele Menschen tragen ukrainische Symbole. Darauf haben wir sehr lange gewartet. Heute haben wir das Recht, Champagner zu trinken.“