Cherson: Kein Wasser, kein Strom, kein Internet – nur Euphorie in der gerade befreiten ukrainischen Stadt

Seit acht Monaten leben die Bewohner der ukrainischen Stadt Cherson unter brutaler russischer Besatzung. Aber am Freitag drangen ukrainische Truppen in die Stadt ein und russische Truppen zogen sich nach Osten zurück.

Die Bewohner haben kein Wasser, keinen Internetanschluss und wenig Strom. Doch als am Samstag eine CNN-Crew die Stadt betrat, war die Stimmung euphorisch.

Als die Crew live auf dem zentralen Platz von Kherson filmte, sangen einige die Nationalhymne, während andere „Slava Ukrayini!“ riefen. – Ehre der Ukraine, ein patriotischer Gruß.

„Wir fühlen uns frei, wir sind keine Sklaven, wir sind Ukrainer“, sagte die Bewohnerin Olga gegenüber CNN.

Als die russischen Truppen zu Beginn des Krieges einrollten, war dies eine Stadt, die versuchte, Widerstand zu leisten: Menschen wurden weggebracht, gefoltert, verschwanden, sagten Einwohner.

„Wir hatten Angst davor [the] Russische Armee, wir hatten Angst vor Soldaten, die jeden Moment in unser Haus, in unser Haus kommen können – öffnen Sie einfach die Tür, als würden sie hier leben und stehlen, entführen, foltern“, sagte Olga.

Aber jetzt strömen die Menschen auf den zentralen Platz der gerade befreiten Stadt, eingehüllt in ukrainische Fahnen, singen und skandieren „Freiheit für die Ukraine“.

„Alle hier feiern hier auf dem Platz. Die Leute tragen die ukrainische Flagge, sie umarmen die Soldaten, sie kommen heraus, um zu sehen, wie es ist, Freiheit zu haben“, sagte Robertson. Das CNN-Team schien die ersten internationalen Journalisten zu sein, die das Stadtzentrum von Cherson erreichten, seit es in den letzten 48 Stunden den Besitzer gewechselt hatte.

Am Freitag gab Russland bekannt, dass es sich vom Westufer des Flusses Dnjepr in der strategischen südlichen Region Cherson zurückgezogen und die gleichnamige Hauptstadt der Region und die umliegenden Gebiete den Ukrainern überlassen habe.

Der Rückzug ist ein schwerer Schlag für Putins Kriegsanstrengungen in der Ukraine. Cherson war die einzige ukrainische Regionalhauptstadt, die russische Truppen seit der Invasion im Februar erobert hatten. Ihr Rückzug nach Osten über den Dnipro gibt große Landstriche ab, die Russland seit Beginn des Krieges besetzt hält und die Putin erst vor fünf Wochen offiziell zu russischem Territorium erklärt hatte.

„Es war eine wirklich schwere Zeit für alle. Jede ukrainische Familie wartete auf unsere Soldaten, auf unsere Armee“, sagte ein Bewohner von Cherson am Samstag gegenüber CNN und erinnerte sich an die monatelange Besetzung durch Russland.

Die Frau sagte, es sei „erstaunlich“, ukrainische Truppen in Cherson zu sehen.

„Wir haben jeden Tag eure Unterstützung gespürt, vielen Dank“, fügte die Frau hinzu, bevor sie Robertson umarmte.

Am Freitagabend veröffentlichte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein nächtliches Video von Feierlichkeiten in der Stadt, wo eine Menschenmenge Fahnen schwenkte und „ZSU“, die ukrainische Abkürzung für die Streitkräfte, sang.

Früher an diesem Tag sagte das südliche Operationskommando des ukrainischen Militärs, russische Streitkräfte hätten „dringend Boote geladen, die geeignet erscheinen, um den Fluss zu überqueren und zu versuchen zu fliehen“.

Es war unklar, ob alle russischen Truppen Cherson und die weitere Region verlassen hatten. Serhiy Khlan, ein Mitglied des ukrainischen Regionalrats von Cherson, sagte, die Stadt sei „fast unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine“, warnte jedoch davor, dass einige russische Truppen in Zivil zurückgeblieben sein könnten.

Er warnte davor, dass viele russische Truppen „ihre Militäruniformen weggeworfen haben und sich jetzt mit Zivilkleidung verstecken“.