Cherson: Der russische Verteidigungsminister befiehlt den Abzug der russischen Streitkräfte vom Westjordanland

CNN

Russland hat einen Rückzug aus der Schlüsselstadt Cherson in der Südukraine angeordnet, ein dramatischer strategischer Rückschlag für Moskau angesichts der ukrainischen Fortschritte in der Region.

Russische Truppen werden sich vom Westufer des Flusses Dnipro über die Region Cherson zurückziehen, berichteten russische Staatsmedien am Mittwoch.

Laut staatlichen Medien erteilte Verteidigungsminister Sergej Schoigu den Befehl, als die ukrainischen Streitkräfte aus zwei Richtungen auf die Stadt vorrückten.

Der russische Rückzug wäre der bedeutendste militärische Moment im Krieg, seit die ukrainischen Streitkräfte im September durch die nördliche Region Charkiw gefegt sind.

Die Verteidigung des besetzten Gebiets am Westufer von Cherson wurde für die Russen immer schwieriger, da ukrainische Streitkräfte Brücken über den Dnipro lahmlegten und russische Versorgungsleitungen angriffen.

In jüngerer Zeit ist die ukrainische Armee an zwei Fronten in Richtung Cherson vorgerückt. Als Reaktion darauf haben russische Streitkräfte begonnen, Stellungen am gegenüberliegenden Ufer des Flusses zu befestigen.

Cherson war eine von vier ukrainischen Regionen, die im September illegal von Russland annektiert wurden. Sobald der Rückzug abgeschlossen ist, werden mehrere tausend Quadratkilometer dieses annektierten Territoriums aufgegeben worden sein.

Der Befehl zum Rückzug an das Ostufer des Flusses Dnipro kam bei einem Treffen in Moskau zwischen Verteidigungsminister Schoigu und dem Befehlshaber der russischen Streitkräfte in der Ukraine, General Sergei Surovikin.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sagte Surovikin: „Kherson [city] und angrenzende Siedlungen können unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht vollständig versorgt und funktionsfähig sein.“

Surovikin behauptete, dass „die Streitkräfte der Ukraine Schulen, Krankenhäuser und Zivilisten in Cherson angreifen, die auf die andere Seite des Flusses Dnipro evakuiert werden“.

Surovikin, der bei seiner Ernennung zum Oberbefehlshaber der Operation vor schwierigen Entscheidungen gewarnt hatte, sagte: „Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben den Offensivversuchen der Streitkräfte der Ukraine in Richtung Cherson erfolgreich Widerstand geleistet. ”

Er behauptete, dass „von August bis Oktober die Streitkräfte der Ukraine mehr als 9.500 Menschen in Cherson verloren haben“, eine Zahl, die sieben- bis achtmal höher war als die russischen Verluste. Es ist unmöglich, Surovikins Behauptung zu überprüfen.