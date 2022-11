Cherry AG, DE000A3CRRN9

Über Kirsche

Kirsch AG [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein globaler Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industrie und dem Gesundheitswesen. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für unterschiedliche Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsniederlassungen in Auerbach, Pegnitz, M München, Paris, Kenosha (USA), Taipei und Hongkong.

Weitere Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/

Kontakt:

Dr. Kai Holtmann

Anlegerbeziehungen

Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München

Postanschrift Kirschstraße 2, 91275 Auerbach

T +49 (0)175-1971503

F +49 (0)9643 20 61-900

E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

?

?

28.11.2022 MEZ/MESZ Die EQS-Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch Firma: Cherry AG Einsteinstraße 174, Design Offices Bgh 81677 München

Deutschland ? Ende der Meldung EQS News Service

1499591??28.11.2022?MEZ/MESZ