Chepstow Jump Saisonauftakt: Mike Cattermole von Sky Sports Racing gibt sein Expertenurteil zur Silver Trophy Handicap Hurdle ab | Rennnachrichten

Mike Cattermole nimmt Chepstows Feature Contest, die Silver Trophy Handicap Hurdle live auf Sky Sports Racing, unter die Lupe.

Der zweitägige Jumps Season Opener in Chepstow, alles live auf Sky Sports Racing, ist ein Schritt in die richtige Richtung für eingefleischte Fans des Winterspringens.

Das Spiel wird nun weithin als der erste Vorgeschmack auf hochkarätige National Hunt-Action in der neuen Saison angesehen Wadsdell Group Silver Trophy Handicap Hürde (4.02) am Samstag ist das wertvollste Rennen der beiden Tage. Tatsächlich ist das £75.000-Feature, das erstmals 1988 ausgeführt wurde, die erste große Handicap-Hürde der Kampagne.

Trotz einiger Regenschauer am Freitag soll das Rennen auf gutem Boden verlaufen. Die Entfernung von knapp zweieinhalb Meilen bedeutet, dass es Pferde anzieht, die in Fahrt kommen, und etablierte Steher, die möglicherweise zurückfallen.

Mit Größen wie West To The Bridge, Bourbali und Zabeel Champion, die alle gerne nach vorne gehen, scheint das Rennen wirklich gelaufen zu sein.

Proschema

Jockey: Harry Skelton; Trainer: Dan Skelton

Einer von zwei für den bereits in Form befindlichen Dan Skelton und die Wahl von Stalljockey Harry, mit Lorcan Williams auf Stallkamerad West To The Bridge. Diesen hat die Werft in den vergangenen acht Jahren zweimal gewonnen.

Proschema nahm am letztjährigen Wettbewerb teil und schnitt recht gut auf dem fünften Platz mit einer Marke von 142 ab, 3 Pfund weniger als die diesjährige Bewertung. Wie letztes Jahr tritt er hier nach einer Pause an – diesmal nachdem er den Marathon-Trip der Ascot Stakes on the Flat im Juni nicht überstanden hat.

Nach dem letztjährigen Lauf hier wurde er bei seinen drei aufeinanderfolgenden Hürdenstarts über drei Meilen eingesetzt und zeigte gute Leistungen, was darauf hindeutet, dass ihm heutzutage ein größerer Ausdauertest über Hürden zu liegen scheint.

Normalerweise ruhig geritten, wird er die gesunde Oberfläche genießen und es ist zu erwarten, dass er bis zum Tod gut aushält.

Knappers Hill

Harry Cobden; Paul Nichols

Hatte eine sehr smarte Bumper-Form, aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass er eine Weile brauchte, um den Dreh zum Hürdenspringen herauszubekommen. Als er vor einem Jahr bei seinem Hürdenlauf-Debüt bei diesem Treffen hier die Chancen ergatterte, war er weit davon entfernt, perfekt zu Fuß zu sein.

Anschließend zeigte er mit einem weiteren Erfolg in Wincanton, einem soliden dritten Platz hinter Jonbon in Ascot, vor einem respektablen sechsten Platz im Betfair Hurdle, eine recht nützliche Form.

Sein einziger Versuch auf dieser Reise war das EBF-Finale in Sandown, aber der weiche Boden dort passte überhaupt nicht zu ihm und er erholte sich, um die Saison mit einem Höhepunkt in Newton Abbot zu beenden, bevor er in Sandown einen fließenden Erfolg feierte, beides diejenigen auf gutem Boden und über zwei Meilen.

Jetzt, 7 Pfund höher, versucht er es noch einmal und Sie vermuten, dass noch mehr kommen wird, aber er wird es brauchen. Der Champion-Trainer war in letzter Zeit ruhig, aber das wird sich bald ändern.

Bild:

Knappers Hill, geritten von Harry Cobden, gewinnt die bet365 Novices‘ Championship Final Handicap Hurdle





Westen zur Brücke

Lorcan Williams; Dan Skelett

Ein Spitzenreiter, der über eine Menge Erfahrung verfügt und der letzte Saison eine fruchtbare Saison erlebte, als er vier Siege einfuhr, alle auf weichem Boden, einschließlich auf diesem Kurs und dieser Distanz im vergangenen Januar.

Es besteht kein Zweifel, dass Regen seiner Sache helfen würde, und er hat es hier mit einigen ungeschützteren Typen zu tun. Der älteste Läufer im Feld und die Statistiken sprechen gegen ihn, da noch nie ein Neunjähriger dieses Rennen gewonnen hat.

Vermächtnis der Meister

Michael Nolan; Philipp Hobbs

Ein zweiter Blick lohnt sich, da Philip Hobbs dieses Event in der Vergangenheit vier Mal gewonnen hat.

Als Sieger bei diesem Treffen im letzten Jahr über zwei Meilen auf gutem Boden, mit einer Marke von 132, ist er nun wieder bei dieser identischen Marke, nachdem er die letzte Saison mit zwei sehr enttäuschenden Läufen beendet hatte.

Die Tatsache, dass er sich seitdem einer Windoperation unterzogen hat, gibt einen Hinweis darauf, warum er nicht auftrat. Wenn das funktioniert, könnte er durchaus ein Spieler von einem Hof ​​sein, der gerade erst anfängt, seine Schritte zu machen.

Sind sie ausgeblieben?

Niall Houlihan; Nick Gifford

Wurde kürzlich auf der Ebene eingesetzt, meistens über zwei Meilen, und hat gute Leistungen erbracht, was ihn gut auf einen Versuch vorbereiten sollte, noch eins besser zu werden als vor einem Jahr, als er beim Einlaufen kraftvoll blieb, um hinter Orbys den zweiten Platz zu ergattern Legende.

Er ist jetzt 2 Pfund höher, aber die solide Oberfläche wird ihm passen und er wird mit der üblichen Zurückhaltung geritten, bevor er spät seine Attacke startet. Aber wenn man bedenkt, wie gut er sich danach in Haydock über drei Meilen geschlagen hat, könnte es sein, dass dieser dreiteilige Bruder des mächtigen Denman wieder den Zielpfosten finden wird, der nur zu früh kommt.

Und die Altersstatistik spricht auch gegen ihn.

Broomfield Burg

Jonjo O’Neill Jr.; Nicky Henderson

Neigt immer noch dazu, seine Rennen in den Griff zu bekommen, und nachdem er bei seinem Hürdenlauf-Debüt zu frei gefahren war, lernte er genug, um in Southwell und Warwick zu gewinnen, bevor er sich in tiefere Gewässer begab und mit Ansehen auftrat. Besonders gut sah er aus, als er am zweiten Weihnachtstag in Kempton nach Hause tobte.

Infolgedessen startete er als Favorit für das Betfair Hurdle, war aber wieder zu scharf und fiel auf den siebten Platz zurück, eine Länge und ein Viertel hinter dem sechsten Knappers Hill, mit dem er jetzt 10 Pfund besser dran ist. Er hat auch einen 4-Pfund-Zug für knapp vier Längen mit dem vierten, Lord Baddesley.

Nach einem moderaten Lauf im County Hurdle stieg er für seine letzten beiden Starts auf etwa zweieinhalb Meilen und wurde in Aintree und Market Rasen (wo er eine hier entfernte Kapuze trug) nicht blamiert. Aber er muss noch mehr finden und hofft, dass ihm die Windoperation, die er seit seinem letzten Lauf hatte, helfen wird.

Ungewöhnlicherweise ist dies ein Rennen, das Nicky Henderson noch gewinnen muss.

Bild:

Broomfield Burg gewinnt leicht in Kempton für Nicky Henderson





Bourbali

Brendan Powell; Joe Tizzard

Ein stetiger Verbesserer in der letzten Saison sowohl auf weichem als auch auf gutem Boden und erzielte im Frühjahr einen Hattrick bei Handicaps in Sandown und Plumpton (zweimal). Ein Anstieg von 3 Pfund sieht vernünftig aus.

Ein unkomplizierter Typ, der gerne läuft und sich anstrengt, hat auch einen Strecken- und Distanzsieg (letzten Oktober) auf seinem Konto. Muss respektiert werden.

Unerhörte Gebete

Freddie Gordon; Chris Gordon

Einer von zwei von Chris Gordon trainierten Herausforderern, wobei der Sohn des Trainers, Freddie, 7 Pfund abnimmt. Beendete die letzte Saison mit einem kämpfenden zweiten Platz hinter Bourbali in Plumpton im April, erholte sich, nachdem er in der unteren Kurve eine flache Stelle getroffen hatte, und ist jetzt 3 Pfund besser für eine Länge und drei Viertel.

Bleibt die Reise gut, aber interessant, dass Tom Cannon Lord Baddesley bevorzugt.

Bild:

Unbeantwortete Gebete räumen einen Zaun bei Doncaster





Herr Baddesley

Tom Kanone; Chris Gordon

War sehr stark in Kontakt hinter Bourbali unterwegs, als er am viertletzten in Plumpton kippte, als er zuletzt im April gesehen wurde (als er zum ersten Mal um diese Reise herumprobierte) und ist jetzt um handliche 10 Pfund besser dran.

Als Vierter bei der Betfair Hurdle über zwei Meilen zeigte er eine der besten Leistungen seiner Karriere, vor Knappers Hill auf dem sechsten und Broomfield Burg auf dem siebten Platz und ist mit dem Herausforderer von Nicholls um 6 Pfund besser dran, aber mit dem Henderson-Läufer um 4 Pfund schlechter. Machte dort auffällige späte Fortschritte, was darauf hindeutet, dass ihm ein Schritt nach oben im Trip passen würde.

Ein faszinierender Herausforderer, der sich gut von der starken Gangart absetzen sollte und derjenige sein könnte, den es zu schlagen gilt.

Zabeel-Champion

Richie McLernon; Jonjo O’Neill

Ein sehr nützlicher Mittelstrecken-Performer auf der Ebene für Mark Johnston und nachdem er zwei seiner vier Hürdenstarts für Jonjo O’Neill gewonnen hat (gewann dieses Rennen zuvor zweimal, einschließlich mit Don’t Push It), wird er möglicherweise gut über Hürden behandelt, Angesichts seines offensichtlichen Talents.

Mit einem Plus von 4 Pfund für einen Haydock-Sieg im April waren seine beiden Starts seither auf der Ebene nicht gerade berauschend und dieser Spitzenreiter muss beweisen, dass er diese Reise bleibt.

Mike Cattermoles Silver Trophy-Urteil:

Ein Rennen, das fasziniert, je länger man es betrachtet! Mit einem garantiert starken Tempo könnte es gut gehen Herr Baddesley der Form hat, die ihn zu einem faszinierenden Anwärter auf seinen sehr formstarken Hof macht.

Sein alter Rivale Bourbali ist echt und sympathisch und könnte durchaus mehr zu bieten haben, während Knappers Hill etwas mehr herausquetschen muss, obwohl dies keineswegs ausgeschlossen ist. Masters Legacy ist nach seinem Bläsereinsatz nicht bequem entlassen.

Sehen Sie sich die Wasdell Group Silver Trophy Handicap Hurdle von Chepstow am Samstag, den 9. Oktober um 16:02 Uhr live auf Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) an.