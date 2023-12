Cheney zegt dat een meerderheid in het Republikeinse Huis in 2025 een ‘dreiging’ zou vormen

CNN

De Republikeinse voormalige vertegenwoordiger Liz Cheney zei dat ze gelooft dat een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in 2025 een “bedreiging” voor het land zou vormen.

“Ik geloof heel sterk in de principes en idealen die de Republikeinse Partij hebben gedefinieerd, maar de Republikeinse Partij van vandaag heeft een keuze gemaakt en niet voor de Grondwet. En dus denk ik dat het een bedreiging vormt als de Republikeinen in januari 2025 in de meerderheid zijn”, zei Cheney in een interview dat werd uitgezonden op “CBS Sunday Morning.”

Cheney, die van 2017 tot 2023 Wyoming in het Congres vertegenwoordigde, zei dat de huidige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, “absoluut” heeft meegewerkt aan de poging om de verkiezingen van 2020 omver te werpen en dat hij in 2025 geen voorzitter mag zijn.

‚Dat kan niet. We worden met betrekking tot de verkiezingen van 2024 geconfronteerd met een situatie waarin sprake is van een existentiële crisis. En we moeten ervoor zorgen dat er geen situatie ontstaat waarin de verkiezingen die mogelijk naar het Huis van Afgevaardigden worden gestuurd, onder toezicht staan ​​van een Republikeinse meerderheid”, zei ze.

Als geen enkele presidentskandidaat 270 of meer stemmen in het Kiescollege kan halen, gaan de verkiezingen naar het Huis van Afgevaardigden, waar de delegatie van elke staat één stem krijgt. Het Huis heeft twee presidenten gekozen: Thomas Jefferson en John Quincy Adams.

Cheney, die Johnson ooit een ‘goede vriend’ noemde, zei dat de Republikein uit Louisiana na de verkiezingen van 2020 ‘keer op keer bereid was de uitspraken van de rechtbanken te negeren, te negeren wat staats- en federale rechtbanken hadden gedaan en gezegd over de verkiezingen in 2020. deze staten om te proberen de bevelen van Donald Trump uit te voeren.”

In haar nieuwe boek dat dinsdag uitkomt, berispt Cheney de Republikeinse Partij, haar leiderschap en Trump, die zij ‘de gevaarlijkste man die ooit in het Oval Office heeft gewoond’ noemt, volgens een exemplaar van ‘Oath and Honor’. verkregen door CNN.

Ze schrijft in haar boek dat Johnson “bijzonder vatbaar leek voor de vleierij van Trump en ernaar streefde ergens in de baan van Trump te staan.”

Cheney vervulde een prominente rol als vicevoorzitter van de commissie van het Huis van Afgevaardigden van 6 januari, die kritische details blootlegde over de pogingen van Trump om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Ze heeft beloofd alles te zullen doen wat nodig is om te voorkomen dat Trump terugkeert naar het Witte Huis, en heeft onder meer zelf de deur opengelaten voor een presidentiële verkiezing in 2024. Als Trump de kandidaat van de partij is, heeft Cheney gezegd dat ze de Republikeinse Partij zal verlaten.

“Wat volgens mij de oorzaak van onze tijd is, is dat we niet gevoelloos worden, dat we de waarschuwingssignalen begrijpen, dat we het gevaar begrijpen en … dat we de partijpolitiek negeren om hem tegen te houden”, vertelde Cheney aan CBS.

