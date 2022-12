Cheney nennt Trump „Feind der Verfassung“, nachdem er vorgeschlagen hat, sie zu beenden

„Kein einziger Konservativer kann ihn rechtmäßig unterstützen, und kein einziger Unterstützer kann als Konservativer bezeichnet werden.“ sagte Kinzinger. „Das ist verrückt.“

Kinzinger ist wie Cheney ein häufiger Trump-Kritiker, der den Kongress im Januar verlässt. Andere Republikaner kritisierten am Sonntag die Idee, die Verfassung aufzuheben, lehnten es jedoch ab zu sagen, ob sie nach der Erklärung erneut für Trump stimmen würden.

„Es ist sicherlich nicht im Einklang mit dem Eid, den wir alle leisten“, sagte Rep. Mike Turner (R-Ohio). „Ich widerspreche vehement der Aussage, die Trump gemacht hat.“

Aber Turner, der mit Moderatorin Margaret Brennan in „Face the Nation“ von CBS sprach, lehnte es ab zu sagen, dass Trumps Äußerungen „disqualifizierend“ seien, wenn es um seine Präsidentschaftskandidatur ging.

„Es gibt einen politischen Prozess, der voranschreiten muss“, sagte Turner.

Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform sagte Trump am Samstagmorgen fälschlicherweise, dass es bei den Wahlen 2020 weit verbreiteten Betrug gegeben habe, und argumentierte, dass daher beispiellose Maßnahmen erforderlich seien, um ihn wieder ins Amt zu bringen.

„Ein massiver Betrug dieser Art und Größenordnung ermöglicht die Aufhebung aller Regeln, Vorschriften und Artikel, sogar derjenigen, die in der Verfassung enthalten sind“, schrieb Trump.

Die Biden-Regierung verurteilte am Samstag Trumps Erklärung und nannte sie „ein Gräuel für die Seele unserer Nation“.

Auf Drängen von Gastgeber George Stephanopoulos, ob er jemanden unterstützen könnte, der vorgeschlagen hatte, die Verfassung auszusetzen, sagte Rep. David Joyce (R-Ohio) sagte in ABCs „This Week“, dass er „denjenigen unterstützen würde, der der republikanische Kandidat ist“.

„Er sagt viele Dinge“, sagte Joyce über Trump und fügte hinzu, dass Trump nicht die Befugnis habe, die Verfassung auszusetzen. “Man muss es im Kontext sehen … Ich kann nicht wirklich jeder dieser verrückten Aussagen nachjagen, die herauskommen – von einem dieser Kandidaten.”

Sowohl Joyce als auch der gewählte Abgeordnete Mike Lawler (RN.Y.) sagten, sie glaubten nicht, dass die Wähler nach dem unerwartet knappen Mehrheitssieg der Republikaner im Repräsentantenhaus im vergangenen Monat „rückwärts“ schauen wollten.

„Ich unterstütze diese Sprache sicherlich nicht“, sagte Lawler über Trumps verfassungsmäßige „Kündigung“ in CNNs „State of the Union“. Er forderte Trump auf, in die Zukunft zu blicken, da Trump erneut die Präsidentschaft anstrebt.

Die Demokraten verurteilten Trumps Äußerungen und schlugen auch vor, dass sie ein größeres Problem innerhalb der GOP widerspiegelten.

„Es war eine seltsame Aussage, aber die Republikaner müssen ihre Probleme mit dem ehemaligen Präsidenten lösen“, sagte Rep. Hakeem Jeffries (DN.Y.), der kürzlich gewählte Führer der Demokraten im Repräsentantenhaus, sagte am Sonntag in „This Week“.

Jeffries sagte, er nehme Trumps Aussage nicht als unerwartet.

„Die Aussetzung der Verfassung ist ein außergewöhnlicher Schritt, aber wir sind an außergewöhnliche Äußerungen des ehemaligen Präsidenten gewöhnt.“

Rep. David Cicilline (DR.I.) sagte, Trump sei „wie der verrückte Onkel unten in Mar-a-Lago geworden, der Dinge sagt, die in der amerikanischen Demokratie keinen Sinn ergeben“.

In einer Rede in der „The Sunday Show“ von MSNBC sagte Cicilline, Trumps Äußerungen seien nur die jüngsten in einer langen Reihe beunruhigender Äußerungen, die die Demokratie untergraben.

„Es ist nur der jüngste, aber sehr explizite Angriff des ehemaligen Präsidenten“, sagte er.

Einige Demokraten wiesen ausdrücklich auf die relativ ruhige Reaktion von der anderen Seite des Ganges hin. Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumersagte zum Beispiel, „jeder“ sollte Trumps „Angriff auf die Demokratie“ verurteilen. ihn anrufen „außer Kontrolle.“

Rep. Adam Schiff (D-Calif.), der eine führende Persönlichkeit in Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren war, rief auch „sogenannte ‚konstitutionelle Konservative‘“ auf, weil sie sich nicht gegen Trump ausgesprochen hatten.

„Ich denke, ein ‚Verfassungskonservativer‘ ist jemand, der die Verfassung konservativ unterstützt … wenn es unbequem ist.“ Schiff schrieb auf Twitter.

Rep. Kevin McCarthy (R-Calif.), der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses werden will, wurde bei einem Auftritt in „Sunday Morning Futures With Maria Bartiromo“ nicht zu Trumps Äußerungen befragt, zeigte sich aber mit den zugrunde liegenden Behauptungen im Kern von Trumps Angriff einverstanden: seine Anschuldigung, dass Big Tech in den Wochen vor der Präsidentschaftswahl 2020 daran gearbeitet habe, Berichte über Missetaten von Hunter Biden, dem Sohn des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, zu zensieren.

„Denken Sie an den Zeitplan, als dies kurz vor der Wahl war, nur ein paar Wochen. Und denken Sie daran, wie knapp diese Wahl war“, sagte er.

Trump wurde auch am Sonntag bei seinem Abendessen Ende letzten Monats mit dem antisemitischen weißen Nationalisten Nick Fuentes und dem Rapper Ye, besser bekannt als Kanye West, kritisiert. „Das ist grausam“, sagte Turner und fügte hinzu, er sei erstaunt, dass Antisemitismus im Jahr 2022 überhaupt noch verurteilt werden müsse.

„Wir müssen deutlich machen, dass wir Antisemitismus links, rechts und in der Mitte ablehnen“, sagte der frühere Vizepräsident Mike Pence am „Fox News Sunday“. Pence sagte, die Frage, ob das Abendessen „disqualifizierend“ sei, müsse „das amerikanische Volk“ entscheiden.

Die GOP-Gesetzgeber haben es größtenteils abgelehnt, Trump für das Treffen zu verurteilen, auch wenn sie das Abendessen selbst in Frage gestellt haben. Seitdem hat Ye weitere antisemitische Äußerungen gemacht und damit zusätzliches Feuer von einigen Republikanern auf sich gezogen.

Pence sagte zuvor, Trump solle sich für das Treffen mit Fuentes entschuldigen.

Der designierte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, ein Verbündeter Trumps während seiner Präsidentschaft, sagte am Sonntag in der NBC-Sendung „Meet the Press“, er glaube nicht, dass Trumps Weigerung, antisemitisches Verhalten zu verurteilen, „systemisch“ werden werde.

„Ich denke, er versteht wahrscheinlich, dass es eine Grenze überschreitet“, sagte Netanjahu.