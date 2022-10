Cheney kritisiert den „Putin-freundlichen“ McCarthy wegen der Drohung mit der Finanzierung der Ukraine

„Wie die Hilfe für die Ukraine, die Idee, dass die Partei das ukrainische Volk jetzt nicht mehr unterstützen wird. Für jemanden, der das Bild von Ronald Reagan in seinem Büro im Kapitol an der Wand hängt, ist die Vorstellung, dass Kevin McCarthy sich jetzt zum Führer des pro-Putin-Flügels meiner Partei machen wird, einfach eine erstaunliche Sache.“

Cheney, ein überzeugter außenpolitischer Falke, fügte hinzu: „Es ist gefährlich. Er weiß es besser. Aber die Tatsache, dass er bereit ist, den Weg einzuschlagen, zu suggerieren, dass Amerika nicht länger für die Freiheit einstehen wird, sagt Ihnen meiner Meinung nach, dass er bereit ist, alles für seinen eigenen politischen Vorteil zu opfern.“

McCarthys Äußerungen zur Ukraine Anfang dieser Woche, in denen er sagte, die USA sollten keinen „Blankoscheck“ für weitere Finanzmittel für die Ukraine ausstellen, lösten einige Kritik innerhalb der Fraktion des Republikanischen Repräsentantenhauses und der Biden-Regierung aus.

Auf die Frage von Todd, ob sich in der GOP eine „isolationistische Ader“ ausgebreitet habe, antwortete Cheney: „Wir haben sicherlich Isolationisten in unserer Partei. Wir haben auch Isolationisten in der Demokratischen Partei. Aber Führer müssen führen. Wenn Sie den Führer der Republikanischen Partei haben, der vorschlägt, dass das amerikanische Volk den Kampf für die Freiheit nicht unterstützen wird, was die Frontlinien für die Freiheit sind, die gerade in der Ukraine im Kampf zwischen Putin und Selenskyj stattfinden, und die Vorstellung, dass er dazu bereit wäre Das anzunehmen, es zu ermöglichen, sagt dir, dass er nicht für das Amt geeignet ist.“

In einem breit angelegten Interview, in dem Cheney den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seinen anhaltenden Einfluss auf die GOP, einschließlich ihres „America First“-Ansatzes in außenpolitischen Fragen, weiter kritisierte, fügte sie hinzu: „Es ist ein Problem der amerikanischen Führung. Wenn Kevin McCarthy vorschlägt, dass die Republikaner die Hilfe für die Ukraine nicht unterstützen werden, schadet das dem Ansehen Amerikas in der Welt und den Bemühungen der Ukrainer. Wir werden nicht in die Tage des Isolationismus zurückkehren, die ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Bedrohung.“