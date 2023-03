Ante-post favoriet Galopin Des Champs leidt 13 verklaringen voor de Boodles Cheltenham Gold Cup van vrijdag.

De aanval van Willie Mullins, zoals bekend, kwam neer bij het laatste hek met de race aan zijn genade overgeleverd in de Turners Novices’ Chase van vorig jaar, maar hij heeft sindsdien niet meer achterom gekeken en won elk van zijn drie opeenvolgende starts op Grade One-niveau.

Hij is een groot deel van het seizoen mager geweest voor de blauwe strik en hij zal worden vergezeld door stalgenoot Stattler, die de vorige keer acht lengtes achter hem stond in de Irish Gold Cup.

Paul Nicholls’ Bravemansgame is dit seizoen ongeslagen in twee runs, na een indrukwekkende terugkeer van Charlie Hall met een vonnis van 14 lengtes in de King George VI Chase en hij is de volgende beste op de markt.

De winnaar van vorig jaar, A Plus Tard, heeft slechts één start gehad sinds zijn historische overwinning onder Rachael Blackmore, toen hij in november werd aangehouden in de Betfair Chase in Haydock.

Hij is een van de twee hardlopers voor Henry De Bromhead, samen met Minella Indo, winnaar van de race in 2021 maar een verre tweede na zijn stalgenoot 12 maanden geleden.

Ahoy Senor vertegenwoordigt Lucinda Russell die hersteld is van enkele teleurstellingen in het begin van het seizoen door de Cotswold Chase in Prestbury Park in januari te winnen.

De door Ruth Jefferson getrainde Sounds Russian werd die dag tweede en hij beproeft zijn geluk opnieuw samen met de als derde geplaatste Noble Yeats, winnaar van de Grand National 2022 voor Emmet Mullins, en Dan Skelton’s Betfair Chase-held Protektorat, die vierde werd in de Cotswold.

Conflated vertegenwoordigt Gordon Elliott die de Savills Chase in Leopardstown in december heeft gewonnen, terwijl Hewick een bod uitbrengt op een opmerkelijke stijging door de rangen voor Shark Hanlon, nadat hij het afgelopen jaar de bet365 Gold Cup, Galway Plate en American Grand National heeft gewonnen.

King George tweede Royal Pagaille in de rij voor Venetia Williams met Joe Tizzard’s Eldorado Allen die het veld completeert. De Real Whacker was het enige paard dat niet werd uitgeroepen, omdat hij in plaats daarvan de Brown Advisory Novices’ Chase van woensdag betwist.