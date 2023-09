Der finanzstarke FC Chelsea verfügt über eine unglaubliche Kaderstärke … oder zumindest, wenn nicht die Hälfte seines Kaders verletzt ausfallen würde.

Die Blues mögen im Moment leiden und am Sonntag gegen Bournemouth ein 0:0-Unentschieden spielen, aber Mauricio Pochettino hofft, dass die Tatsache, dass sie aus ihren derzeit nicht verfügbaren Spielern eine erstklassige Startelf bilden können, ihnen Hoffnung gibt, dass ihnen gute Zeiten bevorstehen.

3 Bisher lief es für Pochettino bei Chelsea nicht nach Plan Bildnachweis: Getty Images

3 Es war ein weiterer schlechter Tag im Büro für Chelsea, als sie gegen das sieglose Bournemouth nur stotternd zu einem torlosen Unentschieden kamen Bildnachweis: Getty Images

Der Blues-Boss beschwerte sich vor dem Ausflug seiner Mannschaft ins Vitality Stadium darüber, dass er trotz der unglaublichen Transferausgaben von 1 Milliarde Pfund nicht in der Lage sei, eine Kaderliste für einen Spieltag zu füllen, da sein Kader von einer Vielzahl von Verletzungen geplagt werde.

Obwohl es ihm schließlich gelang, eine komplette Neun-Mann-Bank für das Premier-League-Duell am Sonntag an der Südküste zu benennen, hätten nur wenige Fans die meisten Namen darauf erkannt.

Die Verletzungsprobleme der West-Londoner sind so schwerwiegend, dass Ben Chilwell und die Sommer-Neuzugänge Cole Palmer und Alex Matos die einzigen älteren Spieler waren, die als Ersatzspieler zur Verfügung standen.

Der Rest der Bank bestand aus den 21-jährigen und 23-jährigen Torhütern Lucas Bergstrom und Djordje Petrovic, dem 21-jährigen niederländischen Verteidiger Ian Maatsen, dem 19-jährigen Innenverteidiger Alfie Gilchrist, dem 18-jährigen der einjährige Brasilianer Deivid Washington und der 18-jährige Stürmer Ronnie Stutter.

Pochettino könnte sich selbst als einen der unglücklichsten Trainer in der höchsten Spielklasse betrachten, da er nicht auf eine Menge Talent zurückgreifen kann, zu dem er vor dem Spiel verriet, dass nun auch der britische Rekord-Neuzugang Moises Caicedo dabei ist.

Auf der Verletztenliste von Chelsea stehen einige der besten Talente des Vereins, darunter Caicedo, Kapitän Reece James, der neue Stürmer Christopher Nkunku und sein Neuzugang Romeo Lavia.

Tatsächlich verfügt eine Elf aus Chelseas ausgefallenen Stars über Talente im Wert von über 370 Millionen Pfund.

So düster die Lage an der Stamford Bridge derzeit auch ist, es besteht zumindest eine gewisse Hoffnung – wenn auch noch so gering –, dass gute Zeiten vor der Tür stehen.

3 Chelsea verletzte XI Bildnachweis: talkSPORT

Das ist die Geschichte, an der Pochettino festhält und nach einer weiteren schwachen Leistung gegen Bournemouth darauf besteht, dass Chelsea besser sein wird, sobald ihre Schlüsselstars wieder im Einsatz sind.

Auf die Frage, ob er in seiner Karriere als Manager jemals eine solche Verletzungskrise erlebt habe, sagte Pochettino zu talkSPORT: „Um ehrlich zu sein, nein.

„Wir haben zu viele wichtige Spieler, die fehlen. Ich möchte keine Ausrede finden, aber sie könnten der Mannschaft helfen. Es ist schwierig, all diese Verletzungen in einem Verein zu verkraften, in dem die Erwartungen so groß sind.

„Es ist eine Situation, in der wir positiv sein müssen. Caicedo kam mit einem Schlag von der Nationalmannschaft zurück und Cucurella hat Fieber. Auf einige Spieler kann man zählen, die der Mannschaft dabei helfen, das zu erreichen, was wir wollen, und wir setzen in der Akademie ein paar jüngere Spieler ein.

„Aber die Erwartung bei Chelsea besteht darin, zu gewinnen, und wir brauchen alle unsere Spieler, die fit sind, um der Mannschaft zu helfen, um einen Platz zu konkurrieren und eine stärkere Leistung zu erbringen.“

„Es ist eine offensichtliche Situation und wir müssen abwarten und hart arbeiten, um die Spieler zu erholen und einen starken Kader zu haben.

„Ich bin mir sicher, dass mit der Zeit, wenn wir alle Spieler erholt haben und der Kader komplett ist, die Qualität vorhanden sein wird.“