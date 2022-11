Chelsea wird Cristiano Ronaldo brüskieren, während Blues Jude Bellingham und Declan Rice 200 Millionen Pfund sehen – Paper Talk | Aktuelles aus dem Transferzentrum

Alle Top-Storys und Transfer-Gerüchte aus den Zeitungen vom Donnerstag…

DIE SONNE

Chelsea wird Cristiano Ronaldo brüskieren und ihm möglicherweise die einzige Möglichkeit verweigern, im Januar in der Premier League zu bleiben.

Die katarischen Eigentümer von Paris Saint-Germain erwägen einen möglichen Umzug in die ganze Stadt, indem sie das Stade de France kaufen, das 80.000 Plätze fasst, verglichen mit den 48.000, die sie im Parc des Princes unterbringen können.

Nach einer Reihe von Beschwerden über den Standard von Zeltdörfern, die 175 Pfund pro Nacht kosten, haben die Verantwortlichen der Weltmeisterschaft in Katar verärgerten Fans Rückerstattungen und kostenlose Unterkünfte angeboten.

Der AC Mailand möchte drei Chelsea-Spieler verpflichten – Christian Pulisic, Hakim Ziyech und Ruben Loftus-Cheek – befürchtet jedoch, dass ihre Beziehung zu den Blues beeinträchtigt werden könnte, da sie sich bisher geweigert haben, in dieser Saison gegen Tiemoue Bakayoko zu spielen, weil sie ihn kaufen müssen spielt eine bestimmte Anzahl von Spielen.

TÄGLICHE POST

Chelsea würde bis zu 200 Millionen Pfund ausgeben, um die englischen Mittelfeldspieler Jude Bellingham und Declan Rice im nächsten Sommer an die Stamford Bridge zu bringen.

Jamie Redknapp sagt, er sehe nach seiner brillanten Leistung gegen den Iran Ähnlichkeiten zwischen Jude Bellingham und Steven Gerrard



Manchester United glaubt, dass sie Liverpool potenzielle Käufer entreißen können, und hofft, aufgrund ihrer globalen Reichweite bis zu 8 Milliarden Pfund aus ihrem Verkauf zu erzielen.

Erik ten Hag ist offen dafür, im Januar einen weiteren kurzfristigen Stürmer in den Kader von Manchester United aufzunehmen, ähnlich wie es ein früheres Regime getan hat, um Odion Ighalo zu holen.

Die Offiziellen der WM in Katar enttäuschen weiterhin Fans, die viel Geld für die Anreise zum Turnier ausgegeben haben, indem sie hart gegen Leute vorgehen, die außerhalb der Stadien herumkicken.

Inter Mailand und Juventus haben Interesse daran, Chelsea-Flügelspieler Christian Pulisic nach der WM zu verpflichten.

Budweiser musste sich an die FIFA wenden, um eine Lizenz zum Ausschank ihrer alkoholischen Getränke im W Hotel zu erhalten, einem Veranstaltungsort, den sie für die Dauer des Turniers erworben hatten, nachdem ihr Antrag zunächst von Katar abgelehnt worden war.

TAGESSPIEGEL

Al-Nassr wird Cristiano Ronaldo voraussichtlich ein Angebot machen, das dem Vertrag über 305 Millionen Pfund nahe kommt, den ein namenloser saudischer Klub letzten Sommer auf den Tisch gelegt hat.

Der Chefreporter von Sky Sports News, Kaveh Solhekol, bewertet, warum Cristiano Ronaldos zweite Amtszeit bei Manchester United unter solch erbitterten Umständen endete



Der frühere Chefökonom von Goldman Sachs, Lord Jim O’Neill, hat zugegeben, dass er die Bildung eines Konsortiums in Betracht ziehen würde, um ein zweites Übernahmeangebot für Manchester United zu unterbreiten, nachdem er vor 12 Jahren mit einem Angebot gescheitert war.

Luis Diaz hat seinen Wunsch geäußert, der auf seine Kindheit zurückgeht, irgendwann für einen der größten spanischen Vereine zu spielen, sagt aber, dass er Liverpool nicht so schnell verlassen wird.

FINANZZEITEN

David Beckham ist offen für Gespräche mit potenziellen Bietern für Manchester United, und seine Beteiligung könnte die Hoffnungen jeder Gruppe, die den Verein kaufen möchte, durchaus verbessern.

TÄGLICHER TELEGRAPH

Großbritanniens reichster Mann – Sir Jim Ratcliffe – wird seinen Schritt unternehmen, um Manchester United von der Glazer-Familie zu kaufen.

Bild:

Sir Jim Ratcliffe ist Berichten zufolge daran interessiert, Manchester United zu kaufen





Cristiano Ronaldos Zwei-Spiele-Sperre wegen des Vorfalls mit Telefonschlägen in Everton in der vergangenen Saison wird auf den Verein übertragen, für den er im Januar unterschreibt.

TÄGLICHER EXPRESS

Der Stürmer von Manchester United, Jadon Sancho, trainiert nach dem Rückschlag, bei der Weltmeisterschaft übersehen worden zu sein, allein beim niederländischen Klub OJC Rosmalen.

TAGESSTAR

Warrington Towns Torhüter Tony Thompson, dessen Flasche am vergangenen Wochenende bei einem Spiel gegen eine mit Urin ausgetauscht wurde, hat seine Sperre für den Platzverweis wegen des Vorfalls von drei auf ein Spiel reduziert.

ABENDSTANDARD

Südafrikas Cheftrainer Rassie Erasmus wurde mitgeteilt, dass seine Zukunft in der Rugby-Union auf höchstem Niveau vorbei sein könnte, wenn er die Schiedsrichter weiterhin mit der Art von Strafe kritisiert, die jede Position unhaltbar machen könnte.

DIE ZEITEN

Der argentinische Cheftrainer Michael Cheika sagt, er werde das Wissen von Gareth Southgate vor der Rugby-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr weiter nutzen, sagt aber, Jürgen Klopp sei in der Welt des Elite-Coachings unvergleichlich.

Finn Russell befindet sich in Gesprächen mit Bath über einen möglichen Wechsel in die Premier League in der nächsten Saison, soll aber offen bleiben, bei Racing 92 oder einem Konkurrenzverein in Frankreich zu bleiben.

TAGESREKORD

Paul Parker hat Michael Beale aufgefordert, seine Karten auf den Tisch zu legen, da der QPR-Chef weiterhin über Verbindungen zur Führungsposition bei Rangers schweigt.

Hummel verklagt die Rangers auf 9,5 Millionen Pfund an entgangenen Kit-Verkäufen, und ein Richter hat dem Club befohlen, seine Zahlen nach dem ersten Verfahren zu veröffentlichen.

DIE SCHOTTISCHE SONNE

Berichten zufolge ist Celtic an Verteidiger Alistair Johnston von CF Montreal und Kanada als potenziellem langfristigen Ersatz für Josip Juranovic interessiert.