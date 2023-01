Chelsea-Stürmer Fernando Torres, Man United-Kultheld Eric Djemba-Djemba und West Ham „verwechseln“ Benni McCarthy

Die Vereine der Premier League bemühen sich immer noch, ihre Geschäfte in der letzten Woche des Transferfensters im Januar abzuschließen.

Der Wintermarkt war in der Vergangenheit eine Zeit extremer Panikkäufe der englischen Eliteklubs, die versuchen, eine ins Stocken geratene Saison zu korrigieren.

Chelsea gab eine damalige Rekordgebühr aus, um Fernando Torres von Liverpool zu verpflichten

Chelsea hat diesen Monat bereits über 200 Millionen Pfund für sechs Spieler ausgegeben, nachdem sie in der Division auf den zehnten Platz gefallen waren.

Mykhailo Mudryk sah bei seinem Debüt lebhaft aus, während Joao Felix bei seinem vom Platz gestellt wurde, aber in Wahrheit ist es viel zu früh, um die Zukunft all der Neuankömmlinge zu beurteilen.

Die Blues wurden in der Vergangenheit von teuren Flops verbrannt, aber sie sind nicht die einzigen Vereine, die viel Zeit, Mühe und vor allem Geld auf dem Wintermarkt verschwendet haben.

Hier befasst sich talkSPORT.com mit einigen der schlimmsten Übeltäter…

Fernando Torres

Wir haben den tödlichen Spanier nicht gesehen, der die Verteidiger in Liverpool nach seinem 50-Millionen-Pfund-Wechsel zur Stamford Bridge im Januar 2011 terrorisierte.

Er erzielte nur 20 Tore in 110 Ligaspielen für Chelsea und wer kann diesen schrecklichen Fehlschuss gegen Manchester United im ersten Jahr seiner Amtszeit vergessen.

Torres würde mit den Blues schließlich den FA Cup, die Champions League und die Europa League gewinnen, aber er blieb ein Schatten seiner selbst.

Getty Torres verpasste ein offenes Tor gegen Man United

Andy Caroll

Der Stürmer von Newcastle fand sich an der Anfield Road wieder, nachdem Liverpool an einem geschäftigen Stichtag im Jahr 2011 versucht hatte, einen späten Ersatz für Torres zu finden.

Die Roten spritzten 35 Millionen Pfund der 50 Millionen Pfund, die sie gerade von Chelsea bekommen hatten, um Carroll zum damals teuersten britischen Fußballer der Geschichte zu machen.

Er erzielte nur 11 Tore in 58 Spielen in allen Wettbewerben, bevor er zu West Ham ging.

Getty Liverpool machte am Stichtag einen Doppelschlag für Carroll und Luis Suarez

Konstantinos Mitroglou

Der griechische Nationalspieler wurde im Januar 2014 für 12 Millionen Pfund nach England geholt, als Fulham erfolglos den Abstieg aus der Premier League abwehrte.

Seinen Einfluss als vernachlässigbar zu bezeichnen, ist eine Übertreibung; Er schaffte nur einen Start und zwei Ersatzspiele für die West-Londoner.

Mitroglou kehrte dann für die Saison 2014/15 für eine Saison nach Olympiakos ausgeliehen zurück, um Fulham den Kampf um die Meisterschaft ohne ihn überlassen zu lassen.

Konstantinos Mitroglou ging von Fulhams Rekordunterzeichnung zu einem ihrer größten Flops aller Zeiten

Chris Samba

Sambas Vereinsrekordüberweisung von 12,5 Millionen Pfund an QPR im Januar 2013 war eine Absichtserklärung sowohl von Harry Redknapp als auch von Eigentümer Tony Fernandes.

Der Innenverteidiger wurde vom russischen Klub Anzhi Makhachkala verpflichtet, in der Hoffnung, dass er das Blatt nach dem katastrophalen Saisonstart des Vereins wenden könnte.

Samba konnte QPR jedoch nicht in der Premier League halten. Sein denkwürdigster Moment war sein Spucken mit den Fans nach einer katastrophalen Leistung gegen Fulham, bevor er im Sommer zu seinem ehemaligen Verein zurückkehrte.

Samba war definitiv nicht die Antwort für QPR in ihrem Versuch, den Klassenerhalt zu vermeiden

Ravel Morrison

Sir Alex Ferguson sagte Sam Allardyce über Morrison, als er ihn am Stichtag 2012 unter Vertrag nahm: „Ein brillanter Fußballer. Brillante Fähigkeit. Erstklassiges Können. Muss weg von Manchester und ein neues Leben beginnen.“

Man muss Morrison zugute halten, dass er seine Chance in der Anfangsphase der Saison 2013/14 nach einer produktiven Ausleihe an Birmingham City ergriff.

Er erzielte das Saisontor von West Ham beim 3:0-Sieg gegen Tottenham, bevor es schief ging und er für die zweite Hälfte dieser Saison an die Queens Park Rangers ausgeliehen wurde.

Morrison verließ das East London Outfit schließlich im Februar 2015, nachdem sein Vertrag gekündigt worden war.

Getty Images Die ersten Zeichen waren vielversprechend für Ravel Morrison bei West Ham

Juan Cuadrado

Cuadrado konnte nach seinem 21-Millionen-Pfund-Wechsel von Fiorentina im Januar 2015 an der Stamford Bridge keinen Eindruck hinterlassen.

Der 34-Jährige war einer der Stars der WM 2014 für Kolumbien, aber unter Jose Mourinho hatte er nie wirklich eine Chance.

Cuadrado machte nur 15 Spiele für Chelsea, bevor er zwei Jahre lang an Juventus ausgeliehen wurde – und den Wechsel schließlich 2017 dauerhaft machte.

Juan Cuadrado spielte nur 15 Mal für Chelsea, nachdem Mourinho ihn 2015 verpflichtet hatte

Afonso Alves

Der Brasilianer schien der Mann für Middlesbrough gewesen zu sein, um seine Probleme vor dem Tor zu lösen, als er 2008 für 12,5 Millionen Pfund aus Heerenveen kam.

Alves traf in seinen ersten elf Ligaspielen sechs Mal, aber seine Rückkehr von vier Toren in der gesamten Saison 2008/09 konnte den Verein nicht in der höchsten Spielklasse halten.

Boro stieg ab, Gareth Southgate wurde bald entlassen, aber nicht bevor Alves im Sommer zu Al-Sadd nach Katar gesprungen war.

Alves war in den Niederlanden sehr erfolgreich, erzielte in der Saison 2008/09 jedoch nur vier Tore

Benjani Mwaruwari

Harry Redknapp erzählt die berühmte Geschichte, dass er Benjani in ein Flugzeug nach Man City schieben musste, als Portsmouth fast 5 Millionen Pfund für seine Dienste angeboten wurden.

Der Simbabwer hat zwar bei seinem Derby-Debüt ein Tor erzielt, aber die ganze Saison über nur zwei weitere – eines davon gegen seinen ehemaligen Verein.

Er wurde nach Sunderland ausgeliehen, bevor sein City-Vertrag 2010 nach nur 31 Spielen auslief und er bald bei Blackburn landete.

Benjani konnte seine Portsmouth-Form nach seinem Wechsel zu Man City nicht wiederentdecken

Eric Djemba-Djemba

Der Kameruner ist während seiner 18 Monate im Old Trafford als einer der schlechtesten Neuverpflichtungen des Clubs in die Folklore von Man United eingegangen.

Es ist also schwer zu verstehen, was Aston Villa dachte, als sie am Stichtag 2005 zunächst 1,5 Millionen Pfund zahlten, um ihn zu verpflichten.

Es überrascht nicht, dass Djemba-Djemba nur 11 Ligaspiele für die Villains bestritt, bevor er an Burnley ausgeliehen und sein Vertrag beendet wurde.

Getty Images – Getty Djemba-Djemba wurde als nächster Roy Keane bezeichnet

Benni McCarthy

McCarthy bestritt 14 Spiele und erzielte kein Tor für West Ham, nachdem er am Stichtag 2010 für 2,2 Millionen Pfund von den Blackburn Rovers gewechselt war.

Der Südafrikaner zerstritt sich in seinem einjährigen Stint auch mit der Hierarchie des Clubs, nachdem er mit einer Geldstrafe von 200.000 Pfund belegt wurde, weil er sich nicht an ein Abnehmprogramm hielt.

Der stellvertretende Vorsitzende von Hammers, Karren Brady, fügte der Verletzung eine Beleidigung hinzu, nachdem er seine Unterzeichnung als „großen, fetten Fehler“ bezeichnet hatte, wie Sky Sports berichtete.

Benni McCarthy wurde von West Ham wegen Übergewichts während seiner kurzen Zeit im Club mit einer Geldstrafe belegt

