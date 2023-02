Der FC Brentford speelde een grote ronde in de Premier League, met de titel die man zelf niet kon spelen – en maar macht der Klub van de Duitsers Kevin Schade die Liga die een beetje spannender was. Weil man des souveränen Tafellenführer einen Punkt abtrotzt. Borussia Dortmund wird derweil mit Wohlwollen verfolgen, was passief in Londen.

Spitzenreiter FC Arsenal heeft voor de Premier-League-Topspiel am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky en im Liveticker auf ntv.de) tegen Meister Manchester City een paar kleine rugklachten gekregen. Na de 0:1 bij FC Everton kwamen de Gunners tegen FC Brentford tot een 1:1 (0:0). De Vorsprung auf die Cityzens beträgt derzeit sechs Zähler. Leandro Trossard (66.) schoss die Gastgeber in Führung, Ivan Toney verdiende 1:1 (74.). De duitse Vitali Janelt werkte voor de Ausgleichstreffer bij Brentford ausgewechselt, Angreifer Kevin Schade speelde in de Nachspielzeit eingewechselt.

Het beste nieuws van Topspiel tussen Manchester City en FC Arsenal is dat de 19 oktober 2022 statistieken hebben gevonden. Maar we zullen de Londenaar aufgrund des Todes von Koningin Elisabeth II. ihr Europa-League-Spiel tegen de verschoven PSV Eindhoven, moet auch das für den Ausweichtermin vorgesehene Premier-League-Duell mit dem titelverteidiger verlegt zijn – und findet non mit vier Monaten Verspätung statt. Für das Rückspiel ontmoet beide teams in april. Dann konte es schon um een ​​Vorentscheidung im Titelrennen gehen.

BVB-Gegner komt niet eerder

De FC Chelsea blies voor het Champions-League-Spiel bij Borussia Dortmund derweil nur Mittelmass. The Blues kwamen naar West Ham United met een overwinning van 1:1 (1:1) en wonnen de Liga-Unentschieden in Serie mit 31 Punkten in Tabellenmittelfeld. Am Mittwoch organiseert het team van Trainer Graham Potter in de Achtelfinale-Hinspiel der Königsklasse beim BVB.

Voor de Gäste-Führung worden twee hoge winter-neuzugänge gebruikt. Een perfecte Zuspiel van Argentijnse Weltmeister Enzo Fernández verwertete Stürmer João Félix-problemen met 1: 0-Führung (16.). Mits ersten guten Af en toe Kam West Ham met Ausgleich: Der frühere Chelsea-Profi Emerson nutzte een Kopbal-Verlängerung door Jarrod Bowen aus kurzer Distanz zom 1:1 (28.).

Im weiteren Spielverlauf hatten both Clubs in einer temporeichen Begegnung zahlreiche gute Occasions. Chelsea zei über Mychajlo Mudryk en Nationalspieler Kai Havertz gute Angriffe, maar der Dortmund-Gegner hat weiterhin Schwächen in der Defensive. Het Potter-Team kreeg een minuut voor Schluss, als Tomas Soucek in 2:1 voor West Ham-erzielte. Declan Rijststand nach Video-overbrenging zuvor jedoch knapp im Abseits. Tottenham Hotspur verloor voor het Champions-League-spel van AC Mailand tegen Leicester City met 1:4 (1:3).