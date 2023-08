Das faszinierende Premier-League-Fußballwochenende ging mit zwei weiteren spannenden Spielen weiter, die ihren Erwartungen gerecht wurden.

Tottenham begann sein Leben ohne Harry Kane mit einem Testspiel in Brentford, zeigte aber mit einem 2:2-Unentschieden, dass sie ihre Spielfähigkeit trotz des Verlusts ihres Starspielers nicht eingebüßt haben.

8 Heung-min Son ist der neue Kapitän der Spurs Bildnachweis: Getty

8 Während es einen neuen Mann auf der Heimbank von Chelsea gibt – Ex-Spurs-Trainer Mauricio Pochettino Bildnachweis: AFP

Es war das erste Spiel in der Premier League für den neuen Trainer Ange Postecoglou, der von dem Kampfgeist beeindruckt sein wird, den sie gezeigt haben, nachdem sie ihre 1:0-Führung verloren hatten und sich einen Punkt gegen eine Mannschaft holten, die die Tabellenführer Manchester City, Liverpool und Manchester City eroberte Manchester United letzte Saison zu Hause.

Und später am Nachmittag standen sich Chelsea und Liverpool an der Stamford Bridge gegenüber.

Beim 1:1-Unentschieden passierte auf dem Platz viel, aber der Wettbewerb wurde mit einem Unterton des Kampfes um die Verpflichtung von Brighton-Star Moises Caicedo und Southampton-Mittelfeldspieler Romeo Lavia ausgetragen.

talkSPORT.com wirft einen Blick auf die sechs Erkenntnisse aus der Premier-League-Action am Sonntag.

Tottenhams Stürmerlinie muss verbessert werden

Es war ein hitziges Duell mit Brentford, und obwohl sie zwei Tore erzielten, kamen sie von Cristian Romero und Emerson Royal.

An der Spitze war Richarlison voller Hektik, schaffte es aber nicht, in gefährlichen Bereichen sinnvolle Ballberührungen zu erzielen, und verpasste seine einzige klare Chance, obwohl er in das Spiel hineingewachsen war.

Dejan Kulusevski war klug, hatte aber keinen Abschlussball, während Heung-Min Son Schwierigkeiten hatte, kurz vor dem Tor in Ballbesitz zu kommen, bevor er ausgewechselt wurde.

Die Bees sind natürlich ein harter Gegner, aber auf lange Sicht wird von diesen dreien mehr benötigt werden.

8 Richarlison wurde in der zweiten Halbzeit lebhafter, zeigte aber nichts, was darauf hindeutete, dass er Kane nacheifern könnte Bildnachweis: Getty

Verrückt nach dir

Ein Debüt als neuer 40-Millionen-Pfund-Neuzugang Ihres Vereins ist immer hart. Wenn man bedenkt, dass Sie die neue Nr. 10 sind und den legendären Stürmer ersetzen, steht Ihnen eine schwere Zeit bevor.

Aber Maddison setzte sich hervorragend durch und zeigte im letzten Drittel seine Kreativität gegen ein Brentford-Team, das den Spurs kaum Spielraum ließ.

Mit seinem bösartigen Freistoß erzielte Cristian Romero den Führungstreffer für Tottenham, während er den Ball auch für den zweiten Treffer zu Emerson Royal schob.

Selbst eine Gelbe Karte wegen Unstimmigkeiten in der ersten Halbzeit konnte ihn nicht davon abhalten, 90 Minuten lang eine starke Leistung zu zeigen.

Oh, und er beendete das Spiel als Kapitän nach der Auswechslung von Heung-Min Son. Nur ein Sieg hätte es besser machen können.

8 Maddison war bei ihrem Angriff im Westen Londons voll im Einsatz

Bissouma ist zurück

Er ist seit über einem Jahr ein Spurs-Spieler, aber Yves Bissouma hatte die ganze Energie eines Neuzugangs im Gtech Community Stadium.

Die Männer von Postecoglou dominierten über weite Teile des Spiels den Ballbesitz und es fehlte ihnen einfach die Durchschlagskraft, die nötig war, um die starke Brentford-Abwehr ein drittes Mal zu durchbrechen.

Aber Lob verdient Bissouma, der den Ball ständig recycelte und einige nette Pässe in Richtung des kreativeren Maddison spielte.

Bissouma kam in der vergangenen Saison nicht in Schwung, auch wenn er verletzungsbedingt einen Großteil davon aussetzen musste, aber seine Leistung am Sonntagnachmittag deutet darauf hin, dass seine Spurs-Karriere endlich richtig durchstarten wird.

8 Bissouma zeigte, warum Spurs Brighton letzten Sommer 30 Millionen Pfund für seine Dienste zahlten Bildnachweis: Getty

Enzo, der Bäckermeister

Von einer Spitzenleistung im Mittelfeld zur nächsten; So wie Bissouma in Brentford die Führung übernahm, hatte auch Fernandez viel Freude beim Unentschieden von Chelsea gegen Liverpool.

Nach einem langsamen Start, bei dem Liverpool in der 18. Minute in Führung ging, kam Chelsea besser zurecht und erzielte durch Debütant Axel Disasi den Ausgleich, aber Fernandez war im Mittelpunkt des Geschehens.

Fernandez kochte an der Stamford Bridge, wurde zum Spieler des Spiels gekürt und beeindruckte den ehemaligen Liverpool-Star Michael Owen, der sagte, Chelsea werde über das beste Mittelfeld der Premier League verfügen, wenn sie den Deal mit Moises Caicedo abschließen.

8 Fernandez diktierte nach Punkten das Tempo des Spiels Bildnachweis: Getty

Ein Unentschieden im Kampf, aber Chelsea gewinnt den Krieg

Und was den Teufel betrifft, das Drama an der Stamford Bridge hat genau gezeigt, warum Chelsea und Liverpool um die Verpflichtung des Brighton-Stars gekämpft haben.

Trotz der Brillanz von Fernandez und einigen schönen Momenten von Reds-Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister wird die Art und Weise, wie beide Mittelfeldspieler während des Spiels überrannt wurden, Mauricio Pochettino und Jürgen Klopp daran erinnern, dass keiner ihrer Kader noch vollständig ist.

talkSPORT ist sich darüber im Klaren, dass Chelsea, obwohl es schon auf dem Platz eine Ehre war, gewonnen hat, indem es mit den Seagulls für Caicedo einen Vertrag über die britische Rekordsumme von 115 Millionen Pfund abgeschlossen hat.

8 Selbst an der Stamford Bridge war es eine Ehre Bildnachweis: Getty

8 Aber abseits des Platzes hat Chelsea gewonnen, und Caicedo wird anstelle von Liverpool zu ihnen stoßen

Als Studge Keano traf

Und ein wenig abseits des eigentlichen Fußballs sieht es so aus, als hätten wir eine neue Freundschaft im Expertenteam von Sky Sports.

Wir haben uns in das brillante Verhältnis zwischen Roy Keane und Micah Richards verliebt, aber es scheint, dass zwischen der Legende von Manchester United und Daniel Sturridge eine neue Partnerschaft entsteht.

Der ehemalige Stürmer von Chelsea und Liverpool, Sturridge, bot nicht nur großartige Einblicke in die beiden Spiele am Sonntag, sondern machte auch jede Menge Witze.

Sturridge ahmte Keanes irischen Tonfall nach und interpretierte Ushers „Nice and Slow“ für seine „Initiation“ bei Sky Sports unerwartet und zeigte, dass es an Spaß nicht mangeln wird, wenn „Studge“ in der Nähe ist.

Und obwohl seine Eskapaden bei Keane den charakteristischen finsteren Blick hervorriefen, hatten sie eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den Blicken, die er seinem Kumpel Richards während seiner Podiumsdiskussion zuwarf.

Hoffen wir, dass drei in diesem Fall keine Menschenmenge sind.