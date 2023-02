Chelsea remis zu Hause gegen Fulham trotz Debüts

Chelsea und Fulham trennten sich am Freitag 0:0. Trotz des Punktestands würde sich das West-London-Derby als ziemlich unterhaltsames Spiel herausstellen. Trotzdem verhinderte das enttäuschende Unentschieden zu Hause gegen Chelsea, dass sie in der Premier League-Tabelle große Fortschritte machen konnten.

Ein Großteil der Gespräche vor dem Spiel drehte sich um Chelseas Rekordtransferausgaben. Die Blues haben in dieser Saison Nettoausgaben von fast 600 Millionen US-Dollar, darunter massive Deals für Enzo Fernandez, eine Rekordgebühr in der Premier League, und Mykhailo Mudryk. Das dynamische Duo kostete zusammen rund 233 Millionen US-Dollar. Beide Stars würden am Freitag ihre ersten Starts für den Club bekommen.

Die erste halbe Stunde des Spiels war ziemlich ausgeglichen. Obwohl Chelsea während des Zeitrahmens deutlich mehr Ballbesitz hatte, hatte Fulham mehr Schüsse und die bessere Torchance. Andreas Pereira kam im ersten Drittel des Spiels mit einem hervorragenden Distanzschuss dem Tor am nächsten. Kepa Arrizabalaga machte jedoch eine Parade zu seiner rechten Seite.

Havertz trifft eine Minute vor der Halbzeit den Pfosten

Kurz vor der Halbzeitpause traf Kai Havertz dann den Pfosten. Der Mittelstürmer löste sich von der Fulham-Abwehr und schlenzte einen Schuss über Bernd Leno hinweg. Obwohl der Deutsche zunächst im Abseits stand, bekam der Assistent den Anruf richtig, seine Fahne unten zu lassen. Trotzdem klärten die Gäste den Ball und das Spiel ging torlos in die Pause.

Chelsea ging mit nur drei Toren in den letzten sechs Spielen ins Spiel. Trotz der Neuzugänge taten sich die Gastgeber weiterhin schwer, die Feuerkraft nach vorne zu bringen. Tatsächlich gelang Chelsea in den ersten 65 Minuten des Spiels nur sieben Berührungen im Strafraum von Fulham. Auch in den ersten 75 Minuten verzeichneten sie nur einen Torschuss.

Ream rettet ein Unentschieden für Fulham bei Chelsea

David Datro Fofana, ein weiterer Neuzugang für die Blues, brachte sein Team in der 79. Minute beinahe in Führung. Leno ließ sein Tor weit offen, nachdem er herausgestürmt war, und Fofana schoss auf ein weit offenes Netz. USMNT-Verteidiger Tim Ream klärte den Ball jedoch geschickt, um die Torlinie zu halten.

Das Unentschieden bedeutet, dass Chelsea Liverpool auf den neunten Tabellenplatz verdrängt. Aber die Blues haben zwei Spiele mehr bestritten als der Merseyside-Club. Der Punkt für die Gäste bringt sie auch an Brighton vorbei auf den sechsten Tabellenplatz. Allerdings hat Fulham jetzt drei Spiele mehr bestritten als die siebtplatzierten Seagulls.

FOTO: IMAGO / Sportimage