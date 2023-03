Chelsea verwelkomt Everton zaterdag op Stamford Bridge met twee opeenvolgende overwinningen in de competitie na slechts twee overwinningen uit hun vorige 15 wedstrijden – dus hebben de Blues eindelijk geklikt?

Is de recente opleving in vorm een ​​teken dat hun buitengewone teamverloop begint te geleren, of zijn overwinningen tegen de door degradatie bedreigde Leeds en Leicester een te kleine steekproefomvang om zo vroeg in hun project verwachtingen te wekken?

Geruchten deden de ronde dat Graham Potters betovering bij Chelsea van korte duur zou zijn als zijn team aan het begin van de maand thuis zou verliezen van Leeds. eerste uitoverwinning in de Premier League sinds half oktober in het King Power Stadium afgelopen zaterdag.

Zes van Chelsea’s basiselftal bij Leicester zijn toegetreden sinds Todd Boehly de club kocht en een uitgave van £ 600 miljoen aan 18 spelers goedkeurde in de laatste twee transferperiodes – een recorduitgave in één seizoen door een club in de geschiedenis. Zestien van de 33 spelers die Chelsea dit seizoen in alle competities heeft gebruikt, hebben tijdens dit seizoen hun debuut gemaakt.

Chelsea en Potter hebben weinig speelruimte gekregen terwijl de voormalige hoofdcoach van Brighton probeert zijn beste team samen te stellen uit een selectie die elkaar nog steeds kent. Ze hebben dit seizoen 21 meer wijzigingen aangebracht aan hun basiselftal in de Premier League dan enig ander team – terwijl alleen Nottingham Forest meer spelers heeft ingezet.

De aanzienlijke transfersommen wekken onvermijdelijk de verwachting van onmiddellijke resultaten. Arsenal stond in januari op het punt om Mykhailo Mudryk te contracteren, voordat Chelsea laat tussenbeide kwam, en in plaats daarvan tekende het de ervaren Premier League-aanvaller Leandro Trossard – voor minder dan een derde van de vergoeding.

Mudryk registreerde afgelopen weekend zijn eerste betrokkenheid bij een doelpunt in de Premier League. De volgende dag betekent Trossards hattrick van assists dat hij nu elke 65 minuten gemiddeld een doelpunt of assist scoort sinds hij bij de koploper is gekomen.

Het zou geen verrassing moeten zijn dat de Belg, die geen inloopperiode nodig heeft, sneller van de grond is gekomen dan een 22-jarige die nog steeds in enkele cijfers staat voor goals in de carrièrecompetitie. Uiteraard zullen de transfersommen voor beide elke vergelijking domineren.

Alle zes spraakmakende aanwinsten van de club in januari hebben sinds hun toetreding minstens drie keer gespeeld, met Joao Felix en Enzo Fernandez die nu regelmatig in de basiself spelen. Maar twee van hun meer gevestigde spelers zouden ervoor kunnen zorgen dat Chelsea’s recente vooruitgang in de laatste maanden van het seizoen wordt vastgehouden.

Reece James en Ben Chilwell zijn samen gestart in slechts zeven van Chelsea’s 64 Premier League-wedstrijden sinds de start van het seizoen 2021/22. De laatste keer dat ze allebei in de competitie begonnen op Stamford Bridge was in november 2021.

The Blues zijn aanzienlijk sterker met hun eerste keuze vleugelverdedigers: sinds het begin van vorig seizoen is het winstpercentage van Chelsea met meer dan 25 procent gestegen en scoren ze meer doelpunten en krijgen ze minder tegen met de Engelse internationals in hun opstelling .

Chelsea’s enige Premier League-nederlaag met James en Chilwell die in die periode begon, was vorige maand een 2-0 nederlaag bij Tottenham Hotspur.

Het hebben van een volledig fitte James en Chilwell om uit te kiezen elke week zou cruciaal kunnen zijn voor het succes van Potter dit seizoen. Chelsea gebruikte bij elk van hun recente drie overwinningen een 3-4-3-opstelling en deed dit voor het eerst sinds zijn aanstelling in de Premier League of de Champions League. Ze hebben dit seizoen alle drie de competitiewedstrijden gewonnen toen ze met dat systeem begonnen.

Chelsea’s extravagante uitgaven betekenen dat ze meer dan enig ander team onder de loep zullen worden genomen terwijl ze hun draai blijven vinden onder een nieuwe eigenaar, hoofdcoach en spelende staf. De enige manier waarop ze zo’n controle zullen overleven, is door games te winnen – iets wat ze de laatste tijd goed beginnen te doen.

Ze gingen maart in met slechts één overwinning uit 11 wedstrijden in alle competities, dus ze weten heel goed hoe snel dingen kunnen veranderen.