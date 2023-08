Die exorbitanten Ausgaben von Chelsea stehen auf dem Prüfstand, da sich die Ausgaben von Todd Boehly einer Milliarde Pfund nähern.

Die Blues haben den britischen Transferrekord im Jahr 2023 ZWEIMAL gebrochen, da es scheinbar keine Grenzen für die Geldsummen gibt, die herumgeworfen werden.

7 Liverpool verlor gegen Caicedo, der sich stattdessen für eine britische Rekordablösesumme für Chelsea entschied Bildnachweis: Getty

7 Lavia hat außerdem einen Vertrag mit Chelsea im Wert von 58 Millionen Pfund von Southampton unterschrieben Bildnachweis: Getty

Moises Caicedo wechselte an die Stamford Bridge, Chelsea zahlte Brighton 115 Millionen Pfund.

Auch er unterschrieb einen Achtjahresvertrag, da er Liverpool davon abhielt, nach London zu wechseln.

Romeo Lavia hat ebenfalls einen Wechsel nach West-London vollzogen und sich erneut für einen Wechsel zu ihnen anstelle eines Wechsels nach Anfield entschieden.

Zweimal ist es Chelsea gelungen, Liverpool Verträge zu entlocken, sehr zu deren Frustration.

Zum Transfergeschäft der Blues sagte Jürgen Klopp: „Das ist es, was jeder Chelsea-Manager will und normalerweise bekommt er es auch.“

In diesem Sommer gab es große Veränderungen an der Stamford Bridge, als ein weiterer fester Manager hinzukam: Mauricio Pochettino, der bereits Boehlys Dritter ist.

In der vergangenen Saison wurde viel über den enorm aufgeblähten Kader geredet, der seltsamerweise sah, dass in der Umkleidekabine zusätzlicher Platz geschaffen werden musste, um alle unterzubringen.

Die erste Aufgabe bestand darin, dies zu reduzieren, und 11 ältere Spieler haben den Verein verlassen.

7 Chelsea ist in diesem Sommer der größte Geldgeber, wobei der Verein im letzten Jahr fast 1 Milliarde Pfund ausgegeben hat Bildnachweis: Getty

Chelseas Ausgaben unter Todd Boehly Sommer 2022 Raheem Sterling (Manchester City) – 47,5 Mio. £

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 34 Millionen Pfund

Gabriel Slolina (Chicago Fire) – 8,1 Mio. £

Carney Chukwuemeka (Aston Villa) – 20 Millionen Pfund

Marc Cucurella (Brighton) – 60 Millionen Pfund

Cesare Casadei (Inter Mailand) – 16,8 Mio. £

Wesley Fofana (Leicester) – 70 Millionen Pfund

Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelona) – 12 Millionen Pfund Gesamtsumme im Sommer 2022: 268,4 Mio. £ Wintertransferfenster 2023 Benoit Badiashile (Monaco) – 35 Millionen Pfund

David Datro Fofana (Molde) – 10,6 Mio. £

Andrey Santos (Vasco da Gama) – 16 Millionen Pfund

Joao Felix (Atletico Madrid, Leihgebühr) – 10 Millionen Pfund

Mykhailo Mudryk (Shakhtar Donetsk) – 90 Millionen Pfund

Noni Madueke (PSV) – 30 Millionen Pfund

Malo Gusto (Lyon) – 26 Millionen Pfund

Enzo Fernandez (Benfica) – 106,8 Mio. £

Jimmy-Jay Morgan (Southampton) – 3 Millionen Pfund Wintersumme: 327,4 Mio. £ Sommer 2023 Nicolas Jackson (Villarreal) – 32 Millionen Pfund

Christopher Nkunku (RB Leipzig) – 53 Millionen Pfund

Angelo Gabriel (Santos) – 13 Millionen Pfund

Lesley Ugochukwu (Rennes) – 23 Millionen Pfund

Axel Disasi (Monaco) – 38 Millionen Pfund

Robert Sanchez (Brighton) – 25 Millionen Pfund

Moises Caicedo (Brighton) – 115 Millionen Pfund

Romeo Lavia (Southampton) – 58 Millionen Pfund Gesamtsumme im Sommer 2023: 357 Mio. £ Gesamtausgaben von Chelsea: 952,8 Mio. £

Einige sind ablösefrei wie N’Golo Kante und Cesar Azpilicueta, während Mason Mount, Kai Havertz und Mateo Kovacic von den sechs besten Rivalen übernommen wurden.

Bisher haben jedoch acht Spieler unterschrieben, und es ist unwahrscheinlich, dass die Abgänge und Neuzugänge auch hier enden werden, da wahrscheinlich noch mehr Spieler verkauft werden, um Platz für weitere Neuverpflichtungen Pochettinos zu schaffen.

talkSPORT geht davon aus, dass der Stürmer von Nottingham Forest, Brennan Johnson, nach seinem neuen Crystal Palace-Vertrag als Alternative zu Michael Olise in Betracht gezogen wird.

Trotz all dieser Veränderungen kann Chelsea immer noch zwei völlig unterschiedliche Startelf aufstellen, die ziemlich konkurrenzfähig wären.

7 Wie sich Pochettinos Team für das erste Spiel der Saison aufstellte

7 Wie Chelsea mit Neuverpflichtungen eine völlig andere Aufstellung aufstellen könnte

Es wurden Fragen aufgeworfen, wie Chelsea es sich leisten kann, so viel für Spieler auszugeben und gleichzeitig die Regeln des Financial Fair Play einzuhalten.

Der Verein hat wie keine andere Fußballmannschaft auf dem Planeten agiert, was Berichten zufolge zu einigen Beschwerden seiner Premier-League-Rivalen geführt hat.

Die Blues haben eine Lücke ausgenutzt, die es ermöglichte, die Transferkosten über die Vertragslaufzeit zu verteilen, und einer Reihe von Neuverpflichtungen Achtjahresverträge zugeteilt.

Sie haben auch Geld durch Spielerverkäufe gesammelt, allein die Verkäufe von Mount, Havertz und Kovacic brachten dem Verein einen Gewinn von mehr als 100 Millionen Pfund ein.

7 Mounts Wechsel zu Man United ist einer von vielen, die sich positiv auf die Bilanz von Chelsea auswirken Bildnachweis: Getty

Der frühere Besitzer von Crystal Palace, Simon Jordan, hat dargelegt, wie dieser Ansatz unter Boehly den Blues hilft, die Spielregeln einzuhalten, wenn auch mit einer riesigen Lücke.

Auf talkSPORT erklärte Jordan: „Hier ist, was mit ihren Transfers passiert. Ich denke, dass es ihnen in einem längeren Spiel schwer fallen wird, das zu schaffen, bis sie auf dem Platz einige Erfolge erzielen, aber da sind sie wirklich.

„Sie haben 800 Millionen Pfund für Spieler ausgegeben, sie haben letztes Jahr 600 Millionen Pfund ausgegeben und das über acht Jahre hinweg kapitalisiert, weil alle diese Spieler einen Achtjahresvertrag hatten, sodass sich die Ausgaben von 600 Millionen Pfund plötzlich auf durchschnittlich 75 Millionen Pfund belaufen.“ pro Jahr, weil Sie 600 Millionen Pfund durch acht teilen.

„Er hat diese Änderung jetzt vorgenommen, weil die Fußballvereinigung gesagt hat, dass man das nicht über einen Zeitraum von acht Jahren machen kann, also haben sie die Frist auf fünf Jahre zurückgesetzt.

„Die diesjährigen Ausgaben werden etwa 300 Millionen Pfund betragen, und das wird auf 60 Millionen Pfund pro Jahr sinken – er verliert also jedes Jahr 75 Millionen Pfund für die Ausgaben des letzten Jahres, plus 60 Millionen Pfund in diesem Jahr, aber er ist weg und hat verkauft.“ Spieler im Wert von 250 Millionen Pfund in drei Transferfenstern und alle diese Spieler haben ein für Chelsea profitables Ergebnis erzielt.

7 Havertz war in diesem Sommer ein weiterer hochkarätiger Abgang von Chelsea Bildnachweis: AFP

„Er verkaufte Kai Havertz für etwa 60 Millionen Pfund, nachdem er ihn für 60 Millionen Pfund gekauft hatte, aber in seiner Bilanz, als er Havertz verkaufte, hatte er einen Wert von 25 Millionen Pfund, also verkaufte er ihn für 60 Millionen Pfund und verbuchte einen Betrag von 35 Millionen Pfund.“ profitieren.

„Er hat Mason Mount, einen Akademiespieler, für 60 Millionen Pfund verkauft, also hat er einen Gewinn von 60 Millionen Pfund verbucht, also hat er in den drei Zeitfenstern Transfergewinne in der Größenordnung von etwa 200 Millionen Pfund in seiner Bilanz verbucht, die er um £ reduziert.“ 135 Millionen Pfund pro Jahr, also hat er in seiner Transferbilanz derzeit ein Guthaben von 65 Millionen Pfund. So macht er es.

„Wenn Chelsea nun nicht endlich Einnahmen erzielt und wieder in die Champions League aufsteigt oder andere Einnahmequellen erschließt, wird es sie eher früher als später einholen.

„Aber im Moment entsprechen Ausgaben im Wert von 800 Millionen Pfund Transferverlusten im Wert von 135 Millionen Pfund pro Jahr, dann gibt es Transfergewinne im Wert von 200 Millionen Pfund bei Havertz, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek und so weiter und so weiter.“