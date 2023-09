Chelsea-Fans befürchten, dass sie Maurico Pochettino „gebrochen“ haben könnten, nachdem der Trainer seine Geheimzutat für einen gesunden Verein enthüllt hat – Zitronen.

Und es hat nichts damit zu tun, sie zu essen – sie liegen einfach in einer Schüssel auf seinem Schreibtisch – aber es ist eine Überzeugung, die der Trainer schon lange vor seiner Ankunft im Osten Londons vertreten hat.

3 Pochettino verlässt sich auf Zitronen, um bei Chelsea für gute Stimmung zu sorgen Bildnachweis: Getty

Pochettino ist erst seit drei Monaten für die Blues verantwortlich und man kann mit Recht sagen, dass es nicht nach Plan gelaufen ist.

Die Aufgabe besteht darin, ihren 12. Platz in der Premier League in der letzten Saison zu verbessern, aber es sieht nicht so aus, als hätten sich die Dinge auf dem Platz trotz eines weiteren ausgabeintensiven Sommers allzu sehr verbessert.

Chelsea hat aus den ersten fünf Spielen der neuen Saison nur einen Sieg errungen und liegt derzeit auf dem 14. Platz.

Allerdings muss man Pochettino gegenüber fairerweise sagen, dass er eine schwere Verletzungskrise durchgemacht hat und bis zu elf Spieler ausfallen mussten, darunter mehrere Neuverpflichtungen des Klubs.

Pochettino konzentriert sich jedoch weiterhin auf das Positive und verriet kürzlich in einem Interview, welche Rolle Zitronen in seinem Prozess spielen.

Der Argentinier glaubt an die mystische Kraft von Zitrusfrüchten, schlechte Energie zu absorbieren, und hat immer eine Schale davon auf seinem Schreibtisch stehen, um für gute Stimmung zu sorgen.

Auf die Frage, wann Chelsea die Vorteile spüren werde, antwortete er, dass es gedauert habe 2 Jahre damit es bei Tottenham funktioniert.

Die Geschichte lehrt uns, dass ihm die Stamford Bridge nicht zur gleichen Zeit gewährt werden wird. Vielleicht braucht er eine größere Schüssel.

3 Auf Pochettinos Schreibtisch in Tottenham war eine Schale mit Zitronen zu sehen, als er von Laura Woods interviewt wurde Bildnachweis: Sky Sports

„Sie haben nach zwei Jahren bei Tottenham angefangen zu arbeiten“, sagte Pochettino vor dem Spiel zwischen Chelsea und Aston Villa. „Geben Sie den Zitronen Zeit. Daran glauben wir alle.

„Ich glaube an die Zitronen, aber bei Tottenham haben sie nach anderthalb, zwei Jahren angefangen zu arbeiten. Sie brauchen eine lange Zeit, sie sind keine Zauberei, aber ich glaube immer noch mehr denn je an sie.

„Heute habe ich in meinem Büro gelbe, grüne, verschiedene Typen. Aus Spanien, aus Italien. Ich möchte nicht lügen, es gibt eine große Schachtel Zitronen.

„Ich dachte immer, dass die gelben Zitronen viel besser funktionieren als die grünen, aber jetzt glaube ich an jede Farbe – jede Farbe kann helfen. Wenn ich eine blaue Zitrone bekommen könnte, wäre es sogar noch besser.“

Pochettino hat talkSPORT zuvor erzählt, dass er die Schüssel alle zehn Tage wechselt, wenn sie „hässlich“ wird.

„Sie sind da, um schlechte Energie loszuwerden“, sagte er der ehemaligen talkSPORT-Frühstücksmoderatorin Laura Woods. „Manche Menschen kommen mit schlechter Energie an, und das geht in die Zitronen.“ Es ist wie eine Barriere, ein Schwamm. Sie nehmen die ganze Negativität weg und man sieht – es ist unglaublich.

„Ich wechsle die Zitronen vielleicht alle zehn Tage. Aber manchmal alle drei oder vier Tage, weil die Zitronen schlecht und hässlich werden.

Und die Fans waren von der „Waffel“ des Trainers verblüfft.

3 Im Internet gab es gemischte Reaktionen auf Pochettinos Zitronentheorie Bildnachweis: X

„Wir haben ihn bereits gebrochen“, schrieb ein Chelsea-Fan auf X.

Ein anderer sagte: „Wovon redet er? Der Stress macht ihm zu schaffen.“

„Was ist das für eine Waffel“, fügte ein anderer hinzu, während ein Fan scherzte: „Er hat eine Menge Zitronen auf dem Spielfeld, in Ordnung.“

„Du wirst bald entlassen“, witzelte ein Rivalen-Fan in den sozialen Medien, während ein Liverpool-Fan schrieb: „Du bekommst keine zwei Jahre bei Chelsea.“

Bestellen Sie am besten mehr, Mauricio – noch viel mehr.