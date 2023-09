Gabby Agbonlahor glaubt, dass Chelsea diesen Sommer die Bank hätte sprengen sollen, um Kylian Mbappe oder Harry Kane zu verpflichten.

Die Blues waren der aktivste Verein der Premier League auf dem Transfermarkt. Sie gaben im Sommer 434,5 Millionen Pfund aus und steigerten ihre Ausgaben in den letzten drei Zeitfenstern auf über 1 Milliarde Pfund.

3 Chelsea könnte seine Sommerdeals noch bereuen, sagt Agbonlahor Bildnachweis: AFP

3 Boehly hat in den letzten drei Transferfenstern einen Kaufrausch von 1 Milliarde Pfund beaufsichtigt Bildnachweis: Getty

Unglücklicherweise für die Mannschaft von Mauricio Pochettino verlief der Start in die neue Saison nicht so, wie er es sich erhofft hatte, denn Chelsea holte bisher in vier Spielen nur vier Punkte, darunter eine 0:1-Niederlage gegen Nottingham Forest am Samstag.

Pochettinos Mannschaft dominierte in Sachen Ballbesitz und Torschüsse, aber laut Agbonlahor zeugt ihr Mangel an Durchschlagskraft vor dem Tor von den schlechten Geschäften, die diesen Sommer gemacht wurden.

Beim Gameday Phone-In sagte Agbonlahor: „Was ich bei Chelsea nicht verstehe, ist, dass sie 21 Schüsse abgegeben haben, und raten Sie mal, wie viele aufs Tor gingen?“ Zwei.

„Sie kommen auf die Positionen, aber ihnen fehlt einfach die Qualität und das scheint jetzt ein Thema zu sein.

„Man schaut sich die sozialen Medien an und die Geschichte ist, dass Chelsea Spieler verpflichtet, aber sie verlieren Spiele.

„Sie haben 1 Milliarde Pfund ausgegeben. Warum hat Chelsea nicht ein Viertel dieses Geldes ausgegeben und einen Star gekauft? Machen Sie Paris Saint-Germain ein Angebot für Mbappe, das sie nicht ablehnen können.

„Harry Kane, los geht’s, Daniel Levy. Was immer du willst‘. 150 Millionen Pfund für Harry Kane und Sie haben zwei Superstars.

„Sie haben viele durchschnittliche Spieler gekauft. Mudryk wurde eingewechselt und hätte beinahe zwei Tore kassiert!

3 Laut Gabby Agbonlahor war Mudryk „absolut nutzlos“. Bildnachweis: Getty

„Er war absolut nutzlos. Er hatte 19 Spiele, null Tore und sie haben keinen bestimmten Spielstil.

„Heute waren es fünf in der Abwehr oder drei in der Mittelhälfte. Sie haben Gallagher, der dort keine Tore schießt und es ist langsam.

„Caicedo hat dort zwei Fehler gemacht, sie ändern wieder die Formation – warum nicht mit einer Viererkette beginnen?

„Keine Respektlosigkeit gegenüber Nottingham Forest, aber du solltest gegen sie mit vier Abwehrspielern spielen, und ja, Pochettino denkt vielleicht, dass er Zeit hat, aber verliere weiter. Mal sehen, ob die Chelsea-Fans dir Zeit geben.“